Bộ Y tế 'siết' phòng khám tư, cảnh báo tình trạng thuê bác sĩ đứng tên

Thời gian qua, hệ thống khám chữa bệnh trên cả nước nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ sở y tế công lập và tư nhân được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực điều trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết gần đây xuất hiện nhiều sai phạm tại một số cơ sở y tế, đặc biệt là các phòng khám tư nhân và cơ sở làm đẹp. Tình trạng hành nghề không phép, thuê người khác đứng tên, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi cho phép, quảng cáo sai sự thật , thu tiền không minh bạch... đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sự an toàn của người bệnh, đồng thời làm giảm uy tín ngành y.

Lực lượng công an kiểm tra một cơ sở làm đẹp ở Đà Nẵng.

Trước thực trạng trên, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Sở Y tế các tỉnh, thành cần đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến khám chữa bệnh. Đồng thời, phải công khai danh sách các cơ sở đã được cấp phép, thông tin chuyên môn, giá dịch vụ... để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn và phản ánh khi phát hiện bất thường.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt với các phòng khám tư nhân, cơ sở thẩm mỹ, đơn vị có người nước ngoài hành nghề. Việc xử lý vi phạm phải kiên quyết, bao gồm cả hình thức bổ sung như thu hồi giấy phép , đình chỉ hoạt động.

Các cơ sở vi phạm sẽ bị công khai tên, mức độ và hình thức xử phạt trên các phương tiện truyền thông để người dân theo dõi, giám sát.

Đối với các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giáo dục y đức và tuân thủ quy định chuyên môn. Các đơn vị được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hành phải bảo đảm giám sát, đánh giá đầy đủ quá trình thực tập của học viên, tránh tình trạng xác nhận “khống”.