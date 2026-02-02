Bộ Y tế lên tiếng về việc BHYT không thanh toán X-quang dưới 6 phút

Thông tin tại hội nghị triển khai công tác khám, chữa bệnh tổ chức ngày 2-2 tại TPHCM, lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết Bộ Y tế sẽ sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan việc thanh toán BHYT đối với các ca chụp X-quang thực hiện dưới 6 phút, bảo đảm quyền lợi người bệnh và chi phí thực tế của các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo phản ánh, quy định định mức thời gian chụp X-quang tối thiểu 6 phút gây khó khăn cho bệnh viện trong thanh toán BHYT, do nhiều ca bệnh đơn giản có thời gian thực hiện ngắn hơn.

Chụp X-quang tuyến vú Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Ngọc Dung)

Giải đáp vấn đề này, TS-BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, cho biết Bộ Y tế đã làm việc với cơ quan bảo hiểm để thống nhất cách hiểu và điều chỉnh phù hợp thực tiễn. Bộ cùng Hội Điện quang đã rà soát, khảo sát trên phạm vi toàn quốc nhằm điều chỉnh thời gian trung bình thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

Theo ông Khoa, định mức thời gian chỉ mang tính tham chiếu, không phải yêu cầu bắt buộc cho từng ca bệnh. Thời gian thực hiện kỹ thuật phụ thuộc vào mức độ phức tạp của bệnh, tay nghề bác sĩ và điều kiện trang thiết bị. Việc giám định, thanh toán BHYT cần tập trung vào tính đúng đắn của chỉ định và quy trình chuyên môn, thay vì áp dụng cứng nhắc mốc thời gian 6 phút.

Các chuyên cũng cho biết thêm việc quy định về thời gian thực hiện kỹ thuật chỉ mang tính trung bình, làm căn cứ xây dựng định mức, không phải yêu cầu bắt buộc cho từng ca bệnh cụ thể.

Thực tế, với sự phát triển của khoa học công nghệ và trình độ chuyên môn của bác sĩ, nhiều ca chụp X-quang, siêu âm có thể hoàn thành trong thời gian rất ngắn, trong khi những trường hợp phức tạp lại cần nhiều thời gian hơn.

Giới chuyên môn khẳng định không thể căn cứ đơn thuần vào thời gian thực hiện trên máy để giám định hay xuất toán chi phí BHYT. Việc thanh toán cần dựa trên tính phù hợp của chỉ định, tình trạng người bệnh và quy trình chuyên môn, tránh áp dụng cứng nhắc định mức thời gian.

Trước phản ánh về việc chụp X-quang dưới 6 phút không được quỹ BHYT thanh toán, Bộ Y tế cho biết sẽ sớm tháo gỡ, bảo đảm quyền lợi người bệnh (Ảnh: Ngọc Dung)







