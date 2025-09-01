Bộ Y tế hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh A80

Nội dung trên được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề cập trong văn bản hướng dẫn bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp, hướng dẫn người dân tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80).

Cụ thể, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh lưu ý người dân:

Trước khi tham gia sự kiện, người dân nên tính toán thời gian di chuyển hợp lý, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước; trang phục gọn gàng, lịch sự; đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê.

Người dân nên mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ; cùng các vật dụng đơn giản chống nắng, mưa như: ô, mũ, quạt tay... Đồng thời, chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Người dân xem tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh minh họa: Đắc Huy - Viên Minh)

Trong khi tham dự sự kiện, người dân cần tránh chen lấn, xô đẩy; không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét. Người dân lưu ý có thể thông qua ứng dụng A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

Trường hợp có tình huống khẩn cấp , người dân cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng. Không hoảng loạn chạy, xô đẩy mà cần tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ. Cần đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người, đồng thời quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Nếu bị ngã trong đám đông, người dân cần bảo vệ đầu, che đầu; gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng và tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.

"An toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức", Bộ Y tế khuyến cáo.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước sự kiện A80 sáng 30/8, các lực lượng y tế quân dân y đã phối hợp đồng bộ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó 40 trường hợp nặng phải chuyển viện.ện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng.



