Bộ Y tế hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe khi tham dự sự kiện A80

Hòa chung không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân sẽ đổ về các địa điểm tổ chức sự kiện A80. Những dòng người rực rỡ cờ hoa, trong niềm tự hào dân tộc, hứa hẹn tạo nên bầu không khí tưng bừng, sôi động. Tuy nhiên, đi cùng với sự háo hức ấy là không ít nguy cơ về sức khỏe và an toàn trong đám đông. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn cụ thể, giúp người dân chuẩn bị chu đáo, tham dự sự kiện trong niềm vui trọn vẹn và an toàn tuyệt đối.

Theo khuyến cáo, người dân khi tham dự cần chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, tránh đến quá sớm từ chiều hôm trước. Trang phục nên gọn gàng, lịch sự; đi giày hoặc dép có quai hậu để thuận tiện di chuyển, tránh giày cao gót hay dép lê. Người tham gia được khuyến nghị mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, cùng các vật dụng đơn giản để chống nắng, mưa như ô, mũ, quạt tay.

Trong quá trình tham dự, Bộ Y tế nhấn mạnh việc giữ trật tự, tránh chen lấn, xô đẩy hoặc quá khích. Người dân có thể theo dõi ứng dụng APP A80 hoặc quan sát để xác định các điểm trực y tế gần nhất, từ đó chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Trường hợp khẩn cấp, Bộ Y tế khuyến cáo mọi người phải giữ bình tĩnh, lắng nghe chỉ dẫn từ cơ quan chức năng, không hoảng loạn, không cố đi ngược dòng người. Cần quan sát lối thoát hiểm, đi theo hướng di chuyển chung và nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhân viên y tế chăm sóc cựu chiến binh gặp vấn đề sức khoẻ khi tham gia A80.

Đặc biệt, khi bị cuốn vào đám đông, người dân cần giữ tay trước ngực để bảo vệ phổi, bước chậm rãi theo nhịp chuyển động, tuyệt đối không dừng lại giữa dòng người. Nếu bị ngã, hãy che đầu, gập người bảo vệ các bộ phận quan trọng và tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh lưu ý: “An toàn của mỗi người dân là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức”.

Sẵn sàng cho các tình huống y tế

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết để đảm bảo công tác y tế phục vụ sự kiện A80, Sở Y tế Hà Nội đã phân công nhiệm vụ, yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan trực thuộc huy động 370 cán bộ y tế, thành lập 94 tổ công tác y tế, trong đó có 51 tổ trực lưu động, 37 kíp xe cứu thương, 3 tổ an toàn thực phẩm, 3 tổ phòng chống dịch.

Mỗi bệnh viện bố trí 5-10 giường bệnh sẵn sàng thu dung bệnh nhân và 1 đội cấp cứu với xe cứu thương sẵn sàng đáp ứng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo sức khỏe những người tham dự A80.

Tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80, TS Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, Trung tâm đã thiết lập 01 phòng chỉ huy bao gồm lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Cục Quân Y, Sở Y tế trực, có 2 đường dây điện thoại hữu tuyến để kết nối thông tin, chỉ huy, trang bị máy tính, bản đồ số tích hợp GPS, màn hình theo dõi diễn biến của cuộc diễu binh, diễu hành hệ thống bộ đàm chỉ huy và một phòng tiếp nhận xử lý thông tin gồm 12 người trực tổng đài, có hệ thống điện thoại analog dự phòng có thể tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp.

Tại Trung tâm có 5 xe cấp cứu và 10 xe được bố trí tại các Tổ y tế, sẵn sàng phục vụ công tác cấp cứu.

Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 đã thiết lập kênh liên lạc thông suốt giữa các bộ phận điều phối tác chiến y tế, huy động lực lượng, xử lý tình huống khẩn cấp. Tiếp nhận đáp ứng phối hợp với các đội cấp cứu, các xe cấp cứu, các cơ sở y tế trên địa bàn...

Tại các bệnh viện, tổ chức thường trực tại đơn vị 01 tổ cấp cứu cơ động, sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu; bố trí sẵn sàng 05 - 10 giường bệnh phục vụ các hoạt động trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nghe Đại tá Lê Văn Đông - Phó Cục trưởng Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) báo cáo công tác y tế đảm nhiệm sự kiện A80 của lực lượng quân y.

Phân công các tổ cấp cứu (mỗi tổ gồm 01 bác sĩ, 02 điều dưỡng 01 xe ô tô cứu thương) với đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ trực y tế tại các địa điểm tổ chức hoạt động. Phối hợp các trạm y tế và các đơn vị liên quan xử lý cách ly, điều trị và vận chuyển các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội - đơn vị thường trực trong công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt tình hình dịch bệnh trong khu vực và trên địa bàn thành phố Hà Nội để có phương án xử trí kịp thời. Tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường hàng tuần, khử khuẩn, diệt véc tơ truyền bệnh; phun hóa chất ít nhất 02 lần tại các khu vực diễn ra sự kiện...

Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các cơ sở cung cấp suất ăn cho các đối tượng tham gia Hoạt động; các khách sạn, nhà hàng, địa điểm tổ chức hoạt động và nơi ăn, nghỉ của đại biểu; các sản phẩm thực phẩm sử dụng trong hoạt động (bao gồm cả các sản phẩm thực phẩm tài trợ)...

Đại tá Lê Văn Đông - Phó Cục trưởng Cục Quân y cho biết, tổng lực lượng quân y tham gia thực hiện nhiệm vụ y tế sự kiện A80 là 317 người, 56 xe cứu thương cùng trang bị, thuốc, vật tư y tế đầy đủ theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục Quân y đã hiệp đồng với Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch, Sở Xây dựng TP Hà Nội và các cơ quan liên quan về các nội dung cần hiệp đồng, triển khai thực hiện bảo đảm y tế phục vụ nhiệm vụ A80.

Kịp thời cấp cứu trường hợp gặp vấn đề sức khoẻ.

Cục đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở đào tạo hệ thống quân y thiết lập 14 trạm quân y, trong đó có 2 Trung tâm cấp cứu, điều trị và hồi sức, 4 lều cấp cứu triển khai tại Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 8 lều cấp cứu triển khai tại 8 vị trí đảm bảo quân y diễu binh, diễu hành đường phố và khu vực tập kết. Sẵn sàng triển khai phân loại, cấp cứu, điều trị và vận chuyển trong tình huống cấp cứu hàng loạt...

Đại diện các Cục Y tế (Bộ Công an), các đơn vị chuyên môn, các bệnh viện tuyến trung ương của Bộ Y tế được phân công thực hiện nhiệm vụ y tế của sự kiện A80 cũng đưa ra các ý kiến đảm bảo tốt nhất công tác y tế phục vụ sự kiện A80.