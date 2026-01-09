Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Ngày 8/1/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc và buộc tiêu hủy đối với toàn bộ các lô sản phẩm "Kem thoa da Tiacortisol". Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố và tên gọi trên nhãn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng là thuốc chữa bệnh.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Công văn số 43/QLD-MP, Cục Quản lý Dược thông báo xử lý vi phạm đối với sản phẩm mỹ phẩm có tên Kem thoa da Tiacortisol (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 004937/20/CBMP-HCM). Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty TNHH dược phẩm Thiên Khánh (địa chỉ tại Lô D5A đường số 9, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh).

Căn cứ để đưa ra quyết định thu hồi xuất phát từ kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đối với các mẫu sản phẩm được lấy tại hệ thống nhà thuốc trên địa bàn. Kết quả phân tích cho thấy mẫu thử có chứa thành phần Propylparaben. Tuy nhiên, thành phần này không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược nhận định tên sản phẩm ghi trên nhãn lưu hành là "TiA Cortisol" gây hiểu nhầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng, khiến người mua lầm tưởng sản phẩm là thuốc (do Cortisol là tên một loại thuốc corticoid) trong khi bản chất đây chỉ là sản phẩm mỹ phẩm.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH dược phẩm Thiên Khánh đã có văn bản giải trình và thừa nhận sai sót. Theo đó, thực tế quy trình sản xuất của công ty có sử dụng cả Methylparaben và Propylparaben, nhưng khi thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm, doanh nghiệp chỉ kê khai thành phần Methylparaben.

Loại kem bôi da bị thu hồi

Trước các vi phạm nêu trên, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm Kem thoa da Tiacortisol của Công ty TNHH dược phẩm Thiên Khánh.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng; đồng thời tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm vi phạm.

Đối với Công ty TNHH dược phẩm Thiên Khánh, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành tiêu hủy theo quy định. Báo cáo thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/1/2026.

Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ việc chấp hành của doanh nghiệp. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự hoặc sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.