Bộ Y tế có tân Phó Chánh văn phòng

Theo đó, tại quyết định số 1868/QĐ-BYT ngày 02/7/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng, cử nhân Xã hội học, Trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo Sức khỏe và Đời sống giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành (2/7/2024).

Tại Quyết định số 127/QĐ-VPB5 ngày 12/7/2024, Chánh Văn phòng Bộ Y tế phân công nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Toàn Thắng: giúp Chánh Văn phòng Bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng; trực tiếp theo dõi công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe của ngành Y tế và công tác quản lí báo chí, xuất bản của Bộ Y tế; công tác truyền thông của Văn phòng Bộ; hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; tham gia Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Kí Thông báo kết luận các cuộc họp do lãnh đạo Bộ chủ trì liên quan đến công tác truyền thông, công tác thi đua khen thưởng. Theo dõi hoạt động và kí Thông báo kết luận các cuộc họp do Lãnh đạo Bộ phụ trách các Đơn vị: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Cục Dân số; Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng Bộ phân công; Trực tiếp phụ trách đơn vị: Phòng Truyền thông y tế .