Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nghi ngộ độc bánh mì “không tên” tại TPHCM

Ngày 4-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến một cơ sở bán bánh mì trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 2-3, nhiều người dân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn sau khi ăn bánh mì tại cơ sở nói trên. Các trường hợp này đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để theo dõi và điều trị.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức cấp cứu và điều trị tích cực cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp nặng, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Song song đó, cơ quan chức năng cần khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Việc điều tra cũng cần được mở rộng để làm rõ quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm tại cơ sở liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

Cơ sở này được yêu cầu tạm ngừng kinh doanh từ chiều 3-3

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là thức ăn đường phố, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng, chống ngộ độc thực phẩm và ngăn chặn thực phẩm giả, kém chất lượng.

Cơ quan chức năng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh theo quy định và kịp thời cung cấp thông tin chính xác tới người dân; sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo nguy cơ, tránh xảy ra các trường hợp tương tự.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, đến sáng 4-3 đã tiếp nhận 54 trường hợp liên quan đến nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 49 bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đang được theo dõi sát sao.

