Bộ Y tế cảnh báo 3 dịch bệnh nguy hiểm tăng mạnh dịp sát Tết

Báo cáo công tác y tế tháng 12 đánh giá tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Thời tiết chuyển mùa kết hợp với mật độ giao thương gia tăng dịp cuối năm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, đặc biệt qua đường hô hấp và tiêu hóa.

Diễn biến dịch phức tạp, số ca mắc tăng cao

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sốt xuất huyết diễn biến căng thẳng nhất với hơn 24.600 ca mắc và 5 trường hợp tử vong chỉ trong tháng qua. Tính từ tháng 12/2024 đến nay, hệ thống giám sát ghi nhận hơn 181.200 bệnh nhân và 43 người chết, tăng 33% về số ca mắc và 17 ca tử vong so với cùng kỳ. Dịch tập trung chủ yếu tại phía Nam, trong đó TPHCM tích lũy hơn 64.000 ca từ đầu năm 2025.

Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận mức tăng 26% so với năm trước. Riêng tháng 12, cả nước phát hiện hơn 17.600 ca, nâng tổng số tích lũy trong năm lên trên 96.000 trường hợp, trong đó một ca tử vong. Số liệu cho thấy dịch diễn biến trái chiều tại hai đầu đất nước. Hà Nội có số mắc tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 6.000 ca.

Tiêm phòng là biện pháp bảo vệ sức khỏe đơn giản và hiệu quả cho cả gia đình.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu tăng đột biến với 104 ca, cao hơn cùng kỳ 80 trường hợp. Covid-19 có hơn 15.000 ca mắc trong năm; sốt phát ban nghi sởi ghi nhận hơn 117.600 trường hợp, trong đó 11 ca tử vong dương tính với sởi.

Ngành Y tế cảnh báo sốt xuất huyết dễ gây biến chứng sốc, suy đa tạng và chảy máu ồ ạt. Tay chân miệng nguy hiểm khi tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh và tim mạch. Đặc biệt, viêm màng não do não mô cầu được ví như "sát thủ" với diễn tiến thần tốc, có thể đoạt mạng người khỏe mạnh chỉ trong 24 giờ.

Chủ động phòng bệnh bằng vệ sinh và tiêm vaccine

Trước nguy cơ bùng phát diện rộng, cơ quan chuyên môn yêu cầu các địa phương siết chặt giám sát tại cửa khẩu, cộng đồng và xử lý triệt để ổ dịch. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Người dân nên lựa chọn cơ sở uy tín, đảm bảo an toàn tiêm chủng và cung cấp đủ loại vaccine.

ThS.BS Lê Thanh Khôi, Trưởng hội đồng chuyên môn Y khoa, hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, đánh giá biện pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả hàng đầu với nguy cơ sốt xuất huyết và viêm màng não do não mô cầu hiện nay là tiêm vaccine.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh sốt xuất huyết, vì vậy chủ động tiêm phòng đóng vai trò quan trọng. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành cho vaccine sốt xuất huyết từ tháng 5/2024. Vaccine này cũng được WHO khuyến nghị sử dụng tại các quốc gia có gánh nặng bệnh cao.

“Bệnh viêm màng não do não mô cầu cũng có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine. Vaccine có thể được tiêm cho trẻ em, thanh thiếu niên, người sống trong môi trường tập thể và người có nguy cơ cao”, BS Khôi cho hay.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh lý nền… cần được tiêm vaccine phòng ngừa vì dễ trở nặng và gặp biến chứng nguy hiểm khi mắc bệnh.

Đối với bệnh tay chân miệng đang lây lan nhanh ở trẻ nhỏ, ông Châu Thanh Tú, Dược sĩ trưởng Hội đồng chuyên môn dược, hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao cảnh giác. Cha mẹ có thể phòng bệnh cho trẻ bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; làm sạch, khử trùng bề mặt tiếp xúc và đồ chơi; cách ly trẻ bệnh ít nhất 10 ngày.

Theo ông Tú, hiện các nước đã có vaccine phòng bệnh tay chân miệng với hiệu quả cao; theo dự kiến sắp tới Việt Nam cũng sẽ có vaccine phòng bệnh này. Phụ huynh có thể theo dõi thông tin để nắm bắt khi có vaccine tiêm phòng tay chân miệng, đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và tiêm chủng an toàn.

“Việc tiêm chủng đúng, đủ liều không chỉ giúp gia đình chủ động nâng cao sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng trong giai đoạn Tết cận kề”, ông Tú nhấn mạnh.