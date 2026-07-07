Bỏ xa Honda Vision và Yamaha Janus về công nghệ: Xuất hiện xe tay ga giá 30 triệu được trang bị cả radar cảnh báo điểm mù như ô tô hạng sang

Không chỉ sở hữu khối động cơ 150cc mạnh mẽ, mẫu xe này còn thiết lập một chuẩn mực an toàn chưa từng có trong tầm giá khi tích hợp cả radar sóng milimet và hệ thống cảnh báo điểm mù.

Với mức giá niêm yết 7.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 30,8 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) tại thị trường Trung Quốc, Zhijie Lingmeng M7 đã chính thức dội một gáo nước lạnh vào phân khúc xe tay ga giá rẻ. Tại thị trường Việt Nam, số tiền này vốn dĩ chỉ đủ để người tiêu dùng chạm tay tới những mẫu xe hạng nhẹ với trang bị hết sức nghèo nàn.

Tuy nhiên, hãng xe đã chơi một ván bài lật ngửa khi cung cấp duy nhất một phiên bản đầy đủ tùy chọn - không mồi chài bằng bản thiếu, không đòi thêm tiền để nâng cấp an toàn.

Thiết kế của xe tuân theo triết lý tối giản nhưng ngập tràn tính thực dụng. Đèn pha tự động công nghệ LED sử dụng thấu kính Osram hàng hiệu được đặt chìm trong phần mặt nạ trước sơn đen mờ, mang lại khả năng chiếu sáng vượt trội và nhận diện cực cao khi đi đêm. Thân xe gọn gàng, không có những đường cắt xẻ rườm rà, giúp việc luồn lách qua những con hẻm chật hẹp ở các thành phố lớn trở nên cực kỳ linh hoạt.

Mẫu xe tay ga Zhijie Lingmeng M7 ra mắt với giá siêu rẻ nhưng sở hữu toàn bộ trang bị của phân khúc cao cấp mà không chia thành các phiên bản để làm giá.

Sức mạnh tiện dụng và bài toán kinh tế

Động cơ 150 phân khối phun xăng điện tử và làm mát bằng không khí của xe được tinh chỉnh dải mô-men xoắn thấp cực kỳ thông minh. Thay vì khoe khoang tốc độ tối đa, khối động cơ với công suất 9,4kW và mô-men xoắn 12,8N·m giải quyết trực tiếp nỗi khổ của dân đi làm.

Nó giúp xe bò lết ngoan ngoãn lúc tắc đường, nhưng cũng dư sức vọt lên vượt các xe khác hoặc cõng hai người lớn leo dốc hầm để xe mà không bị hụt hơi.

Đánh trúng tâm lý chuộng tính kinh tế của người tiêu dùng, mẫu xe này chỉ tiêu thụ khoảng 2,5 lít nhiên liệu cho 100km. Kết hợp với bình xăng khủng 8,6 lít, người lái có thể vô tư chạy hơn 300km mới phải ghé trạm xăng. Với trọng lượng chỉ 116kg và yên xe siêu thấp 740mm, ngay cả những bạn nữ có chiều cao khiêm tốn cũng dễ dàng chống cả hai chân vững chãi.

Sử dụng động cơ 150 phân khối phun xăng điện tử, làm mát bằng gió, công suất 9,4kW và mô-men xoắn 12,8N·m, đi kèm bình xăng 8,6 lít và chiều cao yên siêu thấp 740mm.

Tràn ngập công nghệ an toàn chuẩn xe hơi

Không dừng lại ở nhu cầu di chuyển cơ bản, chiếc xe biến thành một pháo đài an toàn di động. Việc trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh trước sau - vốn là điều xa xỉ ở các mẫu xe giá rẻ tại Việt Nam - lại là tiêu chuẩn trên Zhijie Lingmeng M7. Bạn thậm chí có thể chủ động tắt bật phanh ABS để tận hưởng thú vui ôm cua trên đường nhựa khô, hoặc bật lên để giữ mạng khi đi qua các đoạn đường trơn trượt sỏi đá.

Cặp mâm hợp kim nhôm 12 inch bọc trong bộ lốp không săm Chaoyang triệt tiêu phần lớn những cú sốc khi qua ổ gà. Xe còn chiều chuộng những tín đồ đam mê công nghệ bằng khóa thông minh NFC, màn hình cảm ứng kết nối dẫn đường, camera hành trình tích hợp sẵn và hệ thống giám sát áp suất lốp.

Tuy nhiên, điểm ăn tiền nhất nằm ở những công nghệ độc quyền thường chỉ thấy trên mô tô phân khối lớn đắt tiền. Hệ thống radar sóng milimet phía sau liên tục làm việc cùng cảnh báo điểm mù BSD và hỗ trợ chuyển làn LCA.

Mỗi khi có xe lao tới từ phía sau trong giờ cao điểm, bảng đồng hồ sẽ ngay lập tức chớp đèn cảnh báo, giúp người lái không phải ngoái đầu trong hoảng loạn. Hơn thế nữa, cảm biến góc nghiêng IMU 6 trục sẽ tự động kích hoạt cuộc gọi cứu hộ nếu chẳng may xảy ra va chạm.

Trang bị cơ bản dồi dào với phanh ABS hai kênh có thể bật tắt, khóa thông minh NFC, đồng hồ cảm ứng có dẫn đường, lốp không săm Chaoyang và camera hành trình. Tích hợp hàng loạt công nghệ an toàn đắt tiền như radar cảnh báo điểm mù BSD, hỗ trợ chuyển làn LCA và cảm biến IMU 6 trục tự động gọi cứu hộ khi xảy ra va chạm.

Cơn địa chấn giả định tại thị trường Việt Nam

Nếu Zhijie Lingmeng M7 được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam, nó sẽ tạo ra một cú sốc thực sự. Với mức giá quy đổi chưa tới 31 triệu đồng, nó đang giẫm thẳng vào sân chơi của Honda Vision hay Yamaha Janus - những mẫu xe quốc dân.

Ở tầm giá hơn 30 triệu đồng tại thị trường Việt, người tiêu dùng gần như phải ngậm ngùi chấp nhận phanh cơ bản, cụm đồng hồ cơ đơn điệu và dùng chìa khóa cơ học. Việc một hãng xe mang tới phanh ABS hai kênh, radar BSD, LCA hay cảm biến IMU 6 trục ở mức giá này giống như một chuyện khoa học viễn tưởng.

Thách thức lớn nhất của mẫu xe này chính là rào cản thương hiệu và tâm lý mua sắm của người Việt. Khách hàng nước ta vốn dĩ đã có thói quen chọn xe Nhật vì độ bền và tính thanh khoản cao, cộng thêm mạng lưới đại lý dày đặc bủa vây khắp các tỉnh thành.

Dù vậy, thế hệ khách hàng trẻ đang ngày càng thực dụng hơn. Tâm lý chuộng công nghệ mới lạ và mức giá tốt hoàn toàn có thể giúp Zhijie Lingmeng M7 lật ngược thế cờ. Một khi vượt qua được định kiến ban đầu, chiến lược lấy thịt đè người - dùng cả núi trang bị an toàn để bù đắp sự thua thiệt về nhận diện thương hiệu - sẽ là vũ khí chí mạng để giành lấy miếng bánh thị phần béo bở.

Tham khảo: Moto Fine