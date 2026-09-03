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Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói gì về các cuộc tấn công của Ukraine?

Hoàng Vân
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Ngày 2/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có những bình luận về các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Năm nay, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và cơ sở hạ tầng xuất khẩu nằm sâu bên trong nước này.

Ukraine cho biết, chiến dịch này nhằm làm suy yếu khả năng tài chính và các hoạt động quân sự của Nga.

Ngày 2/9, trả lời phỏng vấn Fox News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, thế giới đang trải qua một cú sốc năng lượng một phần là do các cuộc tấn công của Ukraine.

"Ukraine đã quyết định muốn phá hủy các nguồn năng lượng và sản phẩm lọc dầu của Nga, điều này tạo ra áp lực tăng giá trên toàn cầu", ông nói.

Theo công ty phân tích năng lượng Kpler, các cuộc tấn công đã gây gián đoạn đáng kể cho hoạt động lọc dầu của Nga.

Tuần trước, công ty này cho biết, sản lượng lọc dầu đã giảm xuống khoảng 3,8 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 7, mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ.

Xuất khẩu sản phẩm lọc dầu cũng giảm xuống khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày, giảm so với 2,3 triệu thùng cùng kỳ năm ngoái.

Nga cáo buộc Ukraine ngày càng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, trong bối cảnh Ukraine gặp thất bại trên chiến trường.

Nga đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quân sự và cơ sở vận chuyển của Ukraine, làm tê liệt hiệu quả tuyến đường xuất khẩu chính của nước này qua các cảng Biển Đen.

Theo ông Bessent, cuộc chiến tranh Iran cũng đã gây căng thẳng cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026, khoảng 1/5 nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz.

Các hạn chế sau đó của Iran đối với vận tải thương mại, cùng với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, đã làm gián đoạn dòng chảy và đẩy giá lên cao.

Mỹ đã tăng cường áp lực kinh tế lên Iran.

Ngày 30/8, ông Bessent cảnh báo, Mỹ có thể tung ra "bạo lực tài chính" chống lại Iran, đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp mới mỗi tuần đối với Iran và những nước làm ăn với nước này.


Theo RT
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Tags

Scott Bessent

Fox News

năng lượng

Mỹ

Nga

Ukraine

Iran

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