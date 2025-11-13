Bố ruột bé Xuân Mai từ bỏ bán phở gà ở Mỹ: "Tôi dạo này thất nghiệp"

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có cuộc gặp gỡ với ca sĩ Tuấn Cảnh bố ruột bé Xuân Mai tại nhà, sau khi anh mới đi chu du Hawaii về.



Ca sĩ Tuấn Cảnh

Nam ca sĩ tiết lộ: "Dạo này tôi phong độ lắm, không còn vất vả, không phải đứng chặt gà nữa rồi. Lâu lắm tôi mới gặp Thúy Nga. Thúy Nga vẫn xinh xắn như ngày nào. Thúy Nga được khán giả ủng hộ lắm. Tôi đi đâu cũng thấy khán giả bảo toàn ngồi xem kênh Youtube của Thúy Nga".

Thúy Nga chia sẻ: "Bây giờ anh Tuấn Cảnh không còn bán phở gà, không phải chặt gà nữa. Tiệm phở gà anh ấy giao cho một người khác còn bản thân anh ấy không làm gì nữa, cứ rong ruổi, chu du khắp thiên hạ. Lâu lắm tôi mới gặp lại anh Tuấn Cảnh".

Được biết, Tuấn Cảnh cùng vợ hai mở một tiệm phở gà chuẩn vị Bắc tại trung tâm phố người Việt ở Mỹ và làm ăn buôn bán khá tốt.

Tuy nhiên một năm qua, nam ca sĩ không còn bán phở gà nữa mà nhượng lại cho một người khác để có thời gian nghỉ ngơi. Anh từng chia sẻ rằng vì bán hàng bận rộn quá nên không có thời gian nghỉ ngơi, phải làm việc cả ngày và cảm thấy mệt mỏi.

Thúy Nga và Tuấn Cảnh

Anh nói: "Tôi bán quán phở đắt hàng nhưng đông quá tôi cũng sợ lắm. Khách tới đông, tôi không kiểm soát được hết, sợ phải nghe điện thoại quá nhiều".

Tuy nhiên, Tuấn Cảnh cũng nói ẩn ý với Thúy Nga: "Tôi dạo này thất nghiệp, cũng muốn đi ship hàng cho Thúy Nga".

Tiếp đó, Tuấn Cảnh chia sẻ về con trai út của mình với vợ hai: "Nó giờ 18 tuổi rồi, đang đi học Taekwondo được 4 năm rồi và cũng có bằng lái xe, đang tự lái xe, tự lập rồi, tôi không cần chăm nom nhiều.

Nó thích võ thuật nên học võ tới đai đen rồi. Năm nay nó mới học năm cuối trung học, đang xem xét chọn trường đại học. Nó còn thích vẽ nên muốn làm họa sĩ vẽ phim hoạt hình".

Ca sĩ Tuấn Cảnh từng khá nổi tiếng trong thập niên 1990 tại Việt Nam, với dòng nhạc trữ tình quê hương và nhạc trẻ. Sau đó, anh tập trung lăng xê cho con gái mình là bé Xuân Mai.

Sau này, Tuấn Cảnh ly hôn với vợ đầu (mẹ của bé Xuân Mai) và kết hôn với người vợ hiện tại. Anh theo vợ sang Mỹ định cư, ban đầu làm nail ở đảo Hawaii. Một thời gian sau, vợ chồng anh chuyển sang California sinh sống và mở quán phở gà Bắc.