Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố "Quân Ukraine đã mắc bẫy" - 1.700 binh sĩ tìm cách phá vây, hé lộ cái kết

"Quân Ukraine đã mắc bẫy" - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Sức ép ngày càng lớn khiến lực lượng Ukraine đứng trước hai lựa chọn sống còn.

Quân đội Nga đang siết chặt vòng vây đối với một lực lượng lớn của Ukraine trên hướng Kharkiv. Khoảng 1.700 binh sĩ Ukraine được cho là đã mắc kẹt bên trong, họ đã tìm cách "mở đường máu" nhưng không thành công. Cùng lúc, Moscow tăng cường đánh phá hệ thống hậu cần, kho nhiên liệu và các cơ sở quân sự tại nhiều khu vực của Ukraine.

"Trận chiến sinh tồn" hướng Kharkiv: 1.700 quân Ukraine "mở đường máu"

Quân đội Nga đã bao vây một lực lượng lớn của Ukraine trên hướng Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga thông báo điều này khi công bố những kết quả mới nhất trên chiến trường.

"Quân Ukraine đã mắc bẫy. Các đơn vị thuộc nhóm quân 'Phương Bắc' tiếp tục siết chặt vòng vây và tiêu diệt lực lượng Ukraine tại tỉnh Kharkiv", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo bài viết, quân đội Nga đang biến khu vực này thành một "trận chiến sinh tồn" đối với các binh sĩ Ukraine. Trong thế giới trò chơi điện tử, thuật ngữ này thường dùng để chỉ một thể loại chiến đấu mà những người tham gia buộc phải dần tiến lại gần nhau khi vòng bo liên tục thu hẹp. Người ở bên trong không thể giữ nguyên vị trí mà phải di chuyển, giao chiến và tìm cách sống sót cho đến cuối cùng.

Tuy nhiên, tình thế trên hướng Kharkiv có một điểm khác biệt: Quân Nga đang giữ các vị trí bên ngoài, còn lực lượng Ukraine bị dồn vào bên trong vòng vây. Khi gọng kìm tiếp tục khép lại, không gian hoạt động của các đơn vị Ukraine ngày càng thu hẹp, đồng thời những tuyến đường có thể sử dụng để tiếp tế hoặc rút quân cũng bị đe dọa.

Quân Nga đang giữ các vị trí bên ngoài, còn lực lượng Ukraine bị dồn vào bên trong vòng vây. Ảnh: Topcor

Theo thông tin sơ bộ được phía Nga công bố, khoảng 1.700 binh sĩ Ukraine đã rơi vào vòng vây. Các đơn vị này đang chịu sức ép không chỉ từ lực lượng mặt đất mà còn từ những cuộc tấn công liên tục bằng UAV nhằm vào sở chỉ huy, công sự và phương tiện quân sự.

Một ngày trước đó, UAV Nga đã phá hủy một sở chỉ huy thiết bị bay không người lái của Ukraine, đồng thời thiêu rụi một tổ hợp robot mặt đất. Đến ngày hôm sau, phía Nga tiếp tục thông báo các UAV FPV đã đánh trúng thêm một sở chỉ huy UAV, một hầm trú ẩn cùng nhiều phương tiện quân sự của Ukraine.

Việc các sở chỉ huy UAV liên tiếp bị nhắm tới cho thấy quân đội Nga đang tìm cách làm suy yếu năng lực trinh sát và tấn công không người lái của Ukraine bên trong khu vực bị bao vây. Khi mất các điểm điều khiển UAV, lực lượng Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn trong việc theo dõi chuyển động của quân Nga, xác định mục tiêu và bảo vệ những tuyến đường còn lại.

Trong nỗ lực thoát khỏi thế bị bao vây, các nhóm quân Ukraine đã tìm cách mở đường máu, phá vòng vây gần các làng Sliznevo và Dolzhanka. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, cả hai cuộc đột phá đều không thành công.

Sau khi chặn được những nhóm xung kích này, quân đội Nga tiếp tục siết chặt gọng kìm, đồng thời sử dụng các đòn tấn công từ trên không để phá hủy khí tài và mục tiêu quân sự của Ukraine bên trong "chảo lửa".

Sức ép ngày càng lớn khiến lực lượng Ukraine đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục cố thủ và đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt, hoặc tìm cách tổ chức thêm một đợt đột phá để thoát ra ngoài.

Tình hình trở nên bất lợi hơn đối với Ukraine sau khi các binh sĩ thuộc nhóm quân "Phương Bắc" của Nga giành quyền kiểm soát hai khu định cư Dolgenkoye và Berezniki tại tỉnh Kharkiv. Việc kiểm soát thêm các khu vực này giúp quân Nga củng cố vị trí xung quanh vòng vây và hạn chế khả năng cơ động của những đơn vị Ukraine đang mắc kẹt.

Nga đánh mạnh hậu cần, Ukraine lo ngại một "mùa đông đen tối"

Song song với việc siết chặt vòng vây trên hướng Kharkiv, quân đội Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công nhằm vào hệ thống hậu cần, kho nhiên liệu và những cơ sở công nghiệp được sử dụng để hỗ trợ quân đội Ukraine.

Tại Kiev, một kho chứa UAV cánh cố định và xuồng không người lái đã bị phá hủy. Đây là hai loại phương tiện được Ukraine sử dụng ngày càng nhiều trong các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ, cơ sở quân sự và hạ tầng của Nga.

Các đòn tập kích cũng tập trung mạnh vào thành phố Mykolaiv và tỉnh cùng tên. Theo phía Nga, cảng hàng hóa Nika-Tera và cảng Zhovtnevoye đã bị đánh trúng. Cảng Zhovtnevoye được cho là nơi lưu trữ nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine.

Ngoài ra, một xưởng sản xuất UAV, kho của Công ty Dimetra chứa tài sản quân sự Ukraine, Nhà máy điện Trikhati cùng bốn trung tâm hậu cần cũng trở thành mục tiêu. Bốn bồn chứa nhiên liệu tại cảng Mykolaiv bị đánh trúng, làm gia tăng sức ép lên năng lực dự trữ và vận chuyển nhiên liệu trong khu vực.

Trên Biển Đen, một tàu chở hàng khô đang vận chuyển vũ khí tới Odesa cũng bị tấn công. Cùng thời điểm, cửa khẩu đường bộ Starokachye của Ukraine trên biên giới Ukraine–Moldova trúng đòn tập kích. Chuỗi tấn công cho thấy Nga đang đồng thời gây sức ép lên cả tuyến hậu cần đường biển lẫn đường bộ của Ukraine.

Một nhà máy điện của Ukraine trúng đòn tập kích của Nga. Ảnh: Le Monde

Theo bài viết, tình hình của Ukraine đang xấu đi nhanh chóng sau khi Nga phong tỏa các cảng Biển Đen. Động thái này không chỉ khiến Kiev mất một tuyến đường thuận tiện để tiếp nhận vũ khí mà còn tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu bằng đường biển.

Các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống kho bãi được phía Nga mô tả là hành động đáp trả việc quân đội Ukraine đánh vào những kho hàng của các sàn thương mại điện tử Nga. Thiệt hại tại các kho chứa đã khiến một số cửa hàng ở Ukraine bắt đầu đối mặt với tình trạng thiếu hàng hóa, trong khi những đòn đánh vào mạng lưới trạm xăng gây ra nguy cơ thiếu nhiên liệu.

Khó khăn còn gia tăng khi Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn dành cho các tổ hợp phòng không Patriot. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần đề nghị Mỹ và các nước châu Âu cung cấp thêm tên lửa, nhưng Kiev chưa nhận được lượng đạn phòng không như mong muốn.

Mỹ cần giữ tên lửa để bảo vệ các căn cứ quân sự của mình tại Trung Đông trước nguy cơ bị Iran tập kích. Trong khi đó, các nước châu Âu được cho là không còn nhiều kho dự trữ dư thừa. Phần lớn số vũ khí có thể chuyển giao đã được gửi cho Ukraine trong những đợt viện trợ trước.

Việc thiếu tên lửa đánh chặn khiến khả năng bảo vệ những mục tiêu trọng yếu của Ukraine chịu thêm sức ép, đặc biệt khi Nga tiếp tục tập kích bằng nhiều loại UAV và vũ khí tầm xa. Các kho nhiên liệu, trung tâm hậu cần, nhà máy điện và cơ sở quân sự vì thế đứng trước nguy cơ bị đánh trúng cao hơn.

Bên cạnh tình hình ngoài mặt trận, chính quyền Ukraine còn lo ngại một "mùa đông đen tối" mới. Nếu Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng trong mùa sưởi ấm sắp tới, Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng và kéo dài.

Hệ thống năng lượng Ukraine vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau những cuộc tập kích năm ngoái. Vì vậy, một đợt đánh phá mới có nguy cơ gây ra phản ứng dây chuyền và đẩy toàn bộ mạng lưới tới sát điểm sụp đổ. Khi đó, ngay cả những máy phát điện do châu Âu cung cấp cũng khó bù đắp được lượng điện thiếu hụt.

Trước nguy cơ này, Kiev đã bắt đầu tích trữ thực phẩm và nước uống, chuẩn bị cho mùa đông được dự báo là khắc nghiệt nhất trong lịch sử nước này. Trong bối cảnh vòng vây gần Kharkiv tiếp tục bị siết chặt, các tuyến hậu cần liên tiếp trúng đòn và kho tên lửa phòng không suy giảm, Ukraine đang phải đồng thời đối phó với sức ép cả trên chiến trường lẫn hậu phương.