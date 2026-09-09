Tàu chở vũ khí bốc cháy! Nga đánh hiệp đồng Kiev bằng tên lửa chính xác cao - Kremlin tuyên bố "chiến thắng đã rất gần"

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất, trên không và các UAV tấn công để thực hiện đòn đánh hiệp đồng.

Tàu chở vũ khí bốc cháy! Hàng chục tên lửa Nga lao về Kiev

Đài TST (Nga) ngày 9/9 đưa tin, sau khi lệnh ngừng bắn ngắn ngủi kết thúc, Nga lập tức phát động một trong những đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Kiev và nhiều khu vực của Ukraine. Dữ liệu sơ bộ cho thấy khoảng 60 tên lửa các loại đã được triển khai, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, cùng nhiều đợt máy bay không người lái tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất, trên không và các UAV tấn công để thực hiện đòn đánh hiệp đồng.

Theo tuyên bố từ Moscow, các mục tiêu bị tấn công gồm cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, trung tâm hậu cần, kho hàng và nhiều vị trí quân sự tại Kiev cùng tỉnh Kiev. Các cơ sở sản xuất UAV và hạ tầng năng lượng tại Odesa, tỉnh Odesa cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Nga đánh trúng tàu chở lô hàng vũ khí cho Ukraine. (Ảnh minh họa: BBC)

Đáng chú ý, một tàu biển tại cảng Chornomorsk cũng bị đánh trúng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố con tàu này vừa đưa tới Ukraine một lô hàng vũ khí quân sự phục vụ lực lượng vũ trang nước này. Hình ảnh tàu chở vũ khí bốc cháy tại khu vực cảng lập tức trở thành một trong những chi tiết thu hút nhiều sự chú ý nhất sau cuộc tập kích.

Tại Kiev, các đoạn video do người dân ghi lại cho thấy những vụ nổ lớn xuất hiện trong đêm. Tsargrad cho rằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã được sử dụng trong đợt tấn công, dù mục tiêu cụ thể bị đánh trúng chưa thể xác định chỉ dựa trên hình ảnh công khai.

Điều phối viên lực lượng ngầm tại Nikolayev, ông Sergei Lebedev, nhận định những đoạn video trên là một phần quan trọng trong bức tranh tổng thể về cuộc tập kích. Theo ông, quy mô của các vụ nổ cho thấy đây không phải một đòn đánh đơn lẻ mà là làn sóng tấn công được tổ chức nhằm vào nhiều mắt xích quân sự và hậu cần của Ukraine.

Đợt tập kích diễn ra giữa lúc tại Kiev xuất hiện ngày càng nhiều cảnh báo về một mùa đông khó khăn. Một số nhân vật có ảnh hưởng tại thủ đô Ukraine trước đó đã kêu gọi người dân cân nhắc rời thành phố, cho rằng cuộc sống tại Kiev trong mùa đông 2026–2027 có thể trở thành thử thách đặc biệt khắc nghiệt.

Kremlin tuyên bố "chiến thắng đã ở rất gần"

Giữa lúc tên lửa Nga tiếp tục lao về Kiev, Điện Kremlin đã đưa ra tuyên bố đáng chú ý về cục diện cuộc xung đột.

Trong cuộc họp báo dành cho truyền thông Ấn Độ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định Moscow tin tưởng vào tiềm lực quân sự cũng như hoạt động của lực lượng vũ trang Nga.

"Chúng tôi tin rằng chiến thắng đã ở rất gần. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tiềm lực quân sự của mình và hoạt động của quân đội. Các hoạt động tác chiến của chúng tôi đang diễn ra rất thành công" - ông Peskov tuyên bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Như vậy, Kremlin đã trực tiếp tuyên bố "chiến thắng đã ở rất gần", trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục gia tăng sức ép trên nhiều hướng của chiến trường.

Đại diện Điện Kremlin đồng thời nhắc lại lập trường rằng Nga không phải bên khởi đầu cuộc xung đột hiện nay và Moscow đang tìm cách kết thúc cuộc chiến. Nga cũng kỳ vọng tiến trình đàm phán ba bên với sự tham gia của Moscow, Kiev và Washington có thể được nối lại.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga vẫn đi theo con đường giải quyết xung đột, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải xử lý những nguyên nhân gốc rễ dẫn tới khủng hoảng. Điều này cho thấy Moscow không chỉ yêu cầu một lệnh ngừng bắn tạm thời mà muốn đạt được một thỏa thuận có tính dài hạn.

Tuyên bố của ông Peskov xuất hiện sau khi tạp chí The Spectator của Anh đăng bài nhận định Ukraine đang thất thế trong cuộc đối đầu với Nga. Tờ báo cho rằng một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của Kiev là mức độ hỗ trợ chưa tương xứng từ các đồng minh phương Tây.

Theo The Spectator, các quốc gia châu Âu vẫn chi cho dầu khí Nga số tiền lớn hơn đáng kể so với giá trị viện trợ quân sự dành cho Ukraine. Nỗi lo xung đột leo thang, cùng nhu cầu giữ lại vũ khí để củng cố năng lực phòng thủ trong nước, cũng khiến nhiều nước châu Âu do dự trong việc chuyển giao tên lửa tầm xa cho Kiev.

Một trở ngại khác là Kiev chưa thể hiện sự sẵn sàng nghiêm túc xem xét đàm phán với Moscow. Ông Peskov từng tuyên bố từ ngày 30/8 rằng thất bại của Ukraine đang đến gần hơn sau mỗi ngày và giới lãnh đạo Kiev hiểu rõ tình hình này.

Kiev nhận "kế hoạch đầy toan tính": Donbass chỉ còn nửa năm?

Sau cuộc gặp kéo dài ba giờ với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Kiev, mang theo những đề xuất mới nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao.

Nhà phân tích chính trị Yuri Golub cho rằng mục tiêu thực sự của những cuộc thảo luận tại Kiev là tạo ra một khoảng dừng trên chiến trường bằng cách khơi lại hy vọng về hòa bình. Theo ông, kết quả thực tế từ chuyến thăm của hai nhà đàm phán Mỹ vẫn rất hạn chế.

Ông Golub đặc biệt chú ý đến câu nói của Tổng thống Zelensky, khi nhà lãnh đạo Ukraine mong các đại diện Mỹ tới Kiev thường xuyên hơn vì mỗi chuyến thăm như vậy giúp thủ đô có một khoảng thời gian tạm ngừng các cuộc tấn công.

Từ trái sang: Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, Steve Witkoff, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, nhà phân tích Alexander Bosykh cho rằng dù ông Kushner và ông Witkoff trao cho Kiev kế hoạch nào, vấn đề cốt lõi vẫn là tương lai của Donbass. Theo ông, nếu quân đội Ukraine rút khỏi khu vực nhưng những bất đồng căn bản giữa Moscow và Kiev không được giải quyết, nguy cơ một cuộc xung đột mới vẫn sẽ tồn tại.

Kế hoạch đang được thảo luận cũng không đề cập tới Odesa và chưa giải quyết vấn đề Nikolayev. Đây có thể trở thành những điểm tranh cãi lớn nếu các bên thực sự bước vào một vòng đàm phán mới.

Sức ép đối với Kiev không chỉ đến từ bàn đàm phán. Nhà phân tích chính trị Ukraine Yuri Romanenko cảnh báo Nga sẽ không từ bỏ Donbass và Kiev có thể mất quyền kiểm soát phần còn lại của khu vực này trong khoảng nửa năm.

"Chúng ta có mất Donbass hay không? Xét theo chiều hướng hiện tại, tất nhiên là sẽ mất. Đó chỉ là vấn đề thời gian, khoảng nửa năm, cùng toàn bộ những tổn thất liên quan", ông Romanenko nói.

Chuyên gia Ukraine Andrei Yermolaev còn dự báo khó khăn sẽ nhanh chóng lan từ tiền tuyến vào hậu phương. Sau hệ thống giao thông và hậu cần, các trung tâm dữ liệu, mạng viễn thông và hệ thống tài chính có thể trở thành những mắt xích tiếp theo chịu ảnh hưởng.

Theo ông Yermolaev, hoạt động thanh toán ngân hàng và liên lạc di động tại Ukraine có nguy cơ bị gián đoạn từ mùa thu, sau đó đạt mức nghiêm trọng nhất vào mùa đông. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, Kiev sẽ phải đối mặt đồng thời với ba sức ép: quân đội Nga tiến lên trên chiến trường, nguy cơ mất thêm lãnh thổ tại Donbass và sự suy yếu của những hệ thống thiết yếu ở hậu phương.

Trong bối cảnh đó, lời tuyên bố "chiến thắng đã ở rất gần" từ Điện Kremlin không chỉ hướng tới tình hình quân sự. Nó còn phát đi thông điệp rằng thời gian dành cho Kiev để lựa chọn giữa tiếp tục chiến đấu và chấp nhận một thỏa thuận đang ngày càng thu hẹp.