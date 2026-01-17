HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sau vụ máy tán sỏi

Cao Nguyên |

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Nhựt làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngày 17-1, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đã quyết định việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - Ảnh 1.

Ông Trịnh Hồng Nhựt được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo đó, ông Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với thời hạn 5 năm.

Đầu tháng 10-2025, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan vụ máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Lúc này, Sở Y tế Đắk Lắk đã phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều hành bệnh viện.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh sau đó đã có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với lý do muốn tập trung chỉ đạo cho hoạt động chuyên môn.

