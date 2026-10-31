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Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa PAC-3 cho Ukraine

Bạch Dương
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Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Ukraine đã có thể tiếp nhận số lượng lớn tên lửa đánh chặn PAC-3.

- Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 500 tên lửa đánh chặn PAC-3 cho Ukraine để trang bị cho hệ thống phòng không Patriot.

Theo giới chức Mỹ, Ukraine sẽ thanh toán cho thương vụ này thông qua Chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) bằng nguồn vốn do Canada, Đức và Na Uy cung cấp nhờ cơ chế JUMPSTART.

Ngoài ra nguồn tài chính sẽ được cung cấp trong khuôn khổ chương trình cho vay của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ Ukraine. Thỏa thuận này sẽ không sử dụng bất kỳ khoản tiền nào của Hoa Kỳ.

Gói hàng được giao cũng sẽ bao gồm phụ tùng thay thế cho tên lửa PAC-3 MSE, các vật liệu và thiết bị liên quan khác, cũng như dịch vụ hỗ trợ hậu cần và phần mềm.

- Ảnh 2.

Hệ thống phòng không Patriot với các tên lửa đánh chặn PAC-3.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Thương vụ được đề xuất nói trên sẽ thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác".

Trước đó có thông tin cho rằng Ukraine đã chờ gần một tháng để nhận được chữ ký của Bộ trưởng Quốc phòng Hegset về các tên lửa Patriot và NASAMS, với lý do Mỹ cần phải lấp đầy kho dự trữ trước tiên.

Mặc dù bị trì hoãn giao hàng đối với tên lửa PAC-3 MSE chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo, nhưng Mỹ vẫn cung cấp đều đặn tên lửa PAC-2 GEM-T cho Ukraine, khi loại đạn này tỏ ra tối ưu trong việc tiêu diệt máy bay và tên lửa hành trình.

Bên cạnh đó, còn có thông tin cho rằng Kyiv sẽ được cấp quyền sản xuất tên lửa GEM-T tại chỗ trong tương lai gần, nhằm tự chủ nguồn cung và tránh phải chờ đợi phê duyệt thủ tục.

Theo Militarnyi
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Bộ Ngoại giao

Ukraine

Hoa Kỳ

tên lửa

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