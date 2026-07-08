Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương toàn quốc kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và báo cáo trước 10/7.

Tối 7/7, Bộ GD&ĐT phát thông báo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (nếu có).

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết, đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổng thể kết quả kỳ thi.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi giám đốc các sở GD&ĐT, yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các trường hợp có dấu hiệu bất thường liên quan đến kỳ thi.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có), đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới.

“Các Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh; đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có); kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức Kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ GDĐT trước ngày 10/7/2026.

Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh/ thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát”, Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Những ngày qua, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau những diễn biến liên quan đến kết quả bất thường môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận quan tâm đến kết quả thi môn Toán tại tỉnh Tuyên Quang. Theo thống kê, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh, có tới 146 bài thuộc một nhóm 328 thí sinh có số báo danh liên tiếp.

Nhóm thí sinh này ghi nhận mức điểm trung bình môn Toán lên tới 9,58 điểm, tỷ lệ điểm tuyệt đối ở mức cao bất thường. Trong đó, 299/328 em đạt từ 9 điểm trở lên, chiếm 91,16%; 324 em đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương 98,78%.

Trước những dấu hiệu bất thường nêu trên, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác làm việc tại Tuyên Quang để phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Tối 5/7, Bộ GD&ĐT cho biết bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bất thường , có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, đặc biệt đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Liên quan đến vụ việc, sáng 6/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để phục vụ điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi của trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.