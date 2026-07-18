Bộ đôi Hyundai Tucson Hybrid và Palisade Hybrid lần đầu chào khách Việt: Người dân vây kín ngắm xe, giá không dưới 1 tỷ, ra mắt vào tháng 9 này

Bộ đôi SUV hybrid thế hệ mới của Hyundai gồm Tucson và Palisade vừa có màn ra mắt công chúng ngay tại trung tâm Hà Nội. Đi kèm là thông tin thời điểm mở bán và mức giá dự kiến.

Sáng nay, ngày 18/7, sự kiện trưng bày của Hyundai TC tại Tràng Tiền Plaza, Hà Nội đã thu hút đông đảo sự chú ý của người dân. Theo đó, tâm điểm của sự kiện chính là bộ đôi Tucson Hybrid và Palisade Hybrid. Trước đó, hai mẫu xe mang thương hiệu này từng bị bắt gặp chạy thử tại khu vực Hà Nội. Hơn nữa, các đại lý hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc cho những dòng xe này.

Bộ đôi Tucson Hybrid (trái) và Palisade Hybrid (phải) lần đầu tiên được trưng bày tại Việt Nam. Ảnh: Lê Hoàng

Lần đầu Hyundai trưng bày

Tại sự kiện, không khí trưng bày xe diễn ra khá nhộn nhịp. Từ sáng sớm, hàng trăm khách hàng đã đến xem xe thực tế. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự chú ý với sản phẩm mới của hãng xe Hàn Quốc. Ghi nhận thực tế, một khách hàng nam nhận xét về Palisade Hybrid: "Xe này đẹp thế". Đồng thời, một khách hàng khác thắc mắc: "Ghế này kiểu gì chỉnh nhiều nút quá". Nhìn chung, các mẫu xe Hyundai thu hút lượng lớn người dân đến tham quan.

Khu vực trưng bày được bố trí để khách hàng dễ dàng quan sát. Vì vậy, người dân có thể thoải mái tiếp cận và trực tiếp trải nghiệm nội thất của cả 2 sản phẩm. Ngoài ra, nhân viên đại lý cũng có mặt để cung cấp thông tin.

Người dân Hà Nội ngắm nhìn bộ đôi Tucson Hybrid và Palisade Hybrid. Ảnh: Lê Hoàng

Theo thông tin từ nhân viên bán hàng, thời gian ra mắt các xe đã được hãng lên kế hoạch. Cụ thể, mẫu xe Palisade dự kiến được ra mắt vào tháng 9. Tiếp theo đó, Tucson sẽ được trình làng trong tháng 10 năm nay.

Về giá bán, Palisade dự kiến dao động từ 1,7 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng. Trong khi đó, Tucson dự kiến có giá bán thực tế trên 1 tỷ đồng.

Thông tin bộ đôi hybrid của Hyundai

Tucson Hybrid gần như không thay đổi ngoại hình. So với các bản xăng và diesel đang bán, xe sử dụng thiết kế của bản Đặc biệt. Cách làm này tương tự như mẫu xe Santa Fe hybrid.

Bên trong khoang nội thất, xe trang bị cụm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch. Đáng chú ý, vô-lăng 3 chấu có thiết kế giống mẫu xe Ioniq 5. Chi tiết này không còn tích hợp logo ở vị trí trung tâm. Hơn nữa, cần số điện tử được đặt sau vô-lăng tương tự bản diesel.

Cận cảnh Tucson Hybrid. Ảnh: Lê Hoàng

Đối với mẫu xe Hyundai Palisade Hybrid, thay đổi lớn nhất nằm ở cấu hình động cơ. Theo các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, Palisade Hybrid có 3 phiên bản là Prestige, Calligraphy 7 chỗ và Calligraphy 6 chỗ. Khối động cơ này sản sinh công suất 334 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Về ngoại thất, Hyundai Palisade sử dụng những đường nét vuông vức, góc cạnh hơn. Mặt trước của xe có dải đèn LED định vị ban ngày dạng khối lớn. Hơn thế, xe kết hợp cụm đèn chiếu sáng chính LED projector. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 21 inch trên bản Calligraphy và 20 inch trên bản Prestige.

Về trang bị an toàn, Hyundai Palisade 2026 sẽ có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Cụ thể, các tính năng nổi bật bao gồm ga tự động thích ứng. Thêm vào đó, xe tích hợp tính năng hỗ trợ giữ làn đường và phanh tự động khẩn cấp. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trên bảng đồng hồ. Trên phiên bản cao nhất trang bị 7 túi khí, nhiều hơn bản tiêu chuẩn 1 túi khí.