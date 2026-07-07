Bồ Đào Nha kiến tạo siêu dự án 450 triệu Euro chưa từng có trên thế giới, chào đón World Cup 2030

Viva Mundo đang dần hình thành như một "vũ trụ" đa giác quan, hội tụ niềm đam mê rực lửa cho bóng đá.

Ngày 29/4/2030, thế giới sẽ xuất hiện công trình độc nhất vô nhị dành riêng cho bóng đá: Viva Mundo - Công viên giải trí chủ đề bóng đá đầu tiên trên thế giới.

Ảnh: GCR

450 triệu Euro, 80 héc-ta: Siêu công trình chưa từng có của Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha, quốc gia đồng đăng cai vòng chung kết FIFA World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Morocco, vừa chính thức công bố kế hoạch xây dựng Viva Mundo (Vivamundo) – công viên giải trí chủ đề bóng đá đầu tiên trên thế giới.

Với tổng mức đầu tư lên tới 450 triệu Euro (hơn nửa tỷ USD), siêu dự án này không chỉ là "thánh đường" mới dành cho người hâm mộ môn thể thao vua, mà còn là một hình mẫu về kiến trúc sinh thái, nơi các công trình giải trí hiện đại hòa quyện tuyệt đối vào cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ của thị trấn Santarém phía nam Bồ Đào Nha.

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại ba quốc gia: Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. World Cup 2030 sẽ đánh dấu kỷ niệm 100 năm của giải đấu. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, FIFA đã trao ba trận đấu khai mạc riêng biệt cho Argentina, Paraguay và Uruguay như một sự tri ân đối với kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930. Ảnh: Harold Cunningham - FIFA/FIFA via Getty Images



Tọa lạc tại "kinh đô của nghệ thuật Gothic" Santarém – cách thủ đô Lisbon chỉ 40 phút di chuyển, Viva Mundo trải rộng trên một khuôn viên khổng lồ lên tới 80 héc-ta.

Thay vì san phẳng địa hình để xây dựng các khối bê tông thô cứng, đơn vị thiết kế và thi công chịu trách nhiệm chính – Tập đoàn xây dựng kỹ thuật JFA Group – đã lựa chọn một hướng đi nhân văn và bền vững: Biến địa hình tự nhiên thành một phần của kiến trúc.

Khu đất 80 héc-ta của dự án sở hữu địa hình đồi lượn sóng đặc trưng cùng hệ thực vật bản địa phong phú.

Khu VIVAMUNDO rộng 80 hecta tại Bồ Đào Nha. Nguồn: Footballvivamundo

Viva Mundo được chia thành 6 khu vực. Năm khu vực đưa bạn đi tham quan công viên. Khu vực thứ sáu là "Trái tim: Thế giới Bóng đá", nơi trò chơi được trải nghiệm ở dạng thuần túy nhất.

Trả lời phỏng vấn ngày 3/7/2026, ông Jose Miguel Ferraz, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của JFA Group cho biết, sơ đồ tổng thể của công viên được tính toán dựa trên các đường cong của thung lũng và dòng chảy tự nhiên.

28 đường trượt giải trí siêu tốc và các phân khu trò chơi sẽ được "giấu mình" tinh tế dưới tán cây hoặc uốn lượn nương theo các triền đồi, tạo cảm giác như những công trình này tự sinh ra từ lòng đất chứ không phải do con người áp đặt vào thiên nhiên.

Thành phố cổ Santarém, nằm trên cao bên bờ sông Tagus ở Bồ Đào Nha, nổi tiếng với kiến trúc Gothic tuyệt đẹp và khung cảnh nông thôn thơ mộng.

Dự án chú trọng phát triển mảng xanh lớn, bảo tồn tối đa các rặng cây lâu năm và xây dựng một hệ thống hồ nước nhân tạo tuần hoàn.

Những hồ nước này vừa đóng vai trò như các bẫy thu gom nước mưa để phục vụ tưới tiêu, vừa giúp điều hòa vi khí hậu cho toàn bộ công viên, biến Viva Mundo thành một "ốc đảo giải trí" mát mẻ, dễ chịu giữa mùa hè Địa Trung Hải.

"Vũ trụ" đa giác quan, hội tụ niềm đam mê rực lửa cho bóng đá

VIVAMUNDO là cả một "vũ trụ", nơi hội tụ bóng đá toàn cầu, một thế giới được xây dựng dựa trên một niềm đam mê chung dành cho môn thể thao vua.

Khác với các dự án giải trí thông thường tại châu Âu vốn hay gắn liền với tên tuổi của một câu lạc bộ hay một ngôi sao cụ thể, Viva Mundo được định vị là không gian văn hóa trung lập, tôn vinh vẻ đẹp thuần túy của môn thể thao vua.

Ảnh: GCR

Người hâm mộ sẽ được đắm mình trong bầu không khí sôi động tại khu "Fan Zone" có sức chứa và năng lượng mô phỏng hoàn hảo một sân vận động thực thụ, một nhà thi đấu đa năng 4.000 chỗ ngồi cho các buổi hòa nhạc trực tiếp, và một tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng sinh thái cận kề với quy mô 300 phòng.

Lộ trình tăng tốc hướng tới năm 2030

Dự án được đồng phát triển bởi quỹ đầu tư Lunar Bubble, một liên doanh giữa nhà phát triển bất động sản người Anh Zul Virani và CEO của JFA Group - ông Jose Miguel Ferraz.

Theo kế hoạch, toàn bộ thiết kế chi tiết của siêu dự án sẽ được hoàn thiện vào tháng 1 năm 2027, mở đường cho việc cấp phép xây dựng vào cuối tháng 2 năm 2027. Giai đoạn đấu thầu thiết bị và khởi công thực địa dự kiến kích hoạt ngay trong quý I năm 2027.

Mục tiêu tối thượng của các nhà phát triển là chính thức cắt băng khánh thành công viên vào ngày 29 tháng 4 năm 2030, đúng thời điểm làn sóng người hâm mộ toàn cầu đổ về bán đảo Iberia để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Viva Mundo hứa hẹn sẽ thay đổi bộ mặt du lịch của vùng Santarém, mang đến một định nghĩa mới về mô hình công viên chủ đề của thế kỷ 21: Nơi niềm đam mê thể thao của con người được thăng hoa mà không làm tổn hại đến sự bình yên của tự nhiên.

Tham khảo: Footballvivamundo, Foxsports