Bộ Công Thương siết chuẩn trụ sạc, trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương đề xuất quy chuẩn mới nhằm thống nhất yêu cầu an toàn, kỹ thuật đối với trụ sạc, trạm sạc xe điện trên toàn quốc.

Ngày 17/8, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về trụ sạc, trạm sạc xe điện nhằm thống nhất các yêu cầu tối thiểu về an toàn, kỹ thuật và vận hành trong bối cảnh hạ tầng sạc phát triển nhanh.

Theo Bộ Công Thương, thị trường phương tiện điện tại Việt Nam những năm gần đây phát triển nhanh, kéo theo sự tham gia của nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và cung cấp thiết bị, dịch vụ sạc.

Theo hồ sơ ban đầu, một mạng lưới lớn đã phát triển khoảng 150.000 cổng sạc, công suất đến 360kW trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống sạc hiện được triển khai theo nhiều mô hình, từ mạng lưới do nhà sản xuất phương tiện đầu tư, trụ sạc tại đại lý, thiết bị bán hoặc lắp đặt cho khách hàng đến mạng sạc công cộng và giải pháp sạc tại nơi làm việc, nơi trông giữ xe.

Tuy nhiên, sự đa dạng về chủ thể, công nghệ, chuẩn đầu nối, công suất và mô hình kinh doanh cũng đặt ra yêu cầu thống nhất về an toàn và chất lượng.

Hiện các yêu cầu đối với trạm sạc còn nằm rải rác trong quy định về điện lực, an toàn điện, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, đo lường, giao thông, môi trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dự thảo đề xuất trạm sạc phải bảo đảm an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, công trình trong toàn bộ quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, cải tạo và chấm dứt khai thác.

Trạm cũng phải có giải pháp phát hiện, cảnh báo, cô lập và xử lý sự cố như cháy, rò điện, va chạm, ngập nước, quá nhiệt hoặc hư hỏng cách điện.

Về bố trí, chiều rộng một làn đường trong trạm sạc không được nhỏ hơn 3,5m, hai làn đường không nhỏ hơn 6m. Ô sạc ô tô tại khu vực công cộng theo bố trí điển hình không được nhỏ hơn 2,5m x 5,0m; trường hợp cải tạo trên nền hiện trạng có vạch sơn, bề rộng ô sạc không được nhỏ hơn 2,3m.

Khi ô sạc sát tường, hàng rào hoặc vật cản cố định, khoảng cách từ mép vạch sơn đến vật cản không được nhỏ hơn 0,5m, trừ trường hợp có giải pháp tương đương bảo đảm an toàn.

Bộ Công Thương cho rằng, việc ban hành QCVN sẽ tạo cơ sở để các cơ quan quản lý, đơn vị điện lực, chủ đầu tư và doanh nghiệp áp dụng thống nhất, đồng thời hỗ trợ phát triển hạ tầng sạc an toàn và ngành công nghiệp xe điện trong nước.