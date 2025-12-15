Bộ Công an thông tin diễn biến vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03, thông tin tại cuộc họp báo.

Chiều 15/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an công bố tại họp báo thông tin kết quả công tác Công an năm 2025.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03, vụ án xảy ra trong quá trình triển khai hai dự án y tế trọng điểm do Bộ Y tế làm chủ quản đầu tư, gồm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can để điều tra về 3 tội danh, gồm: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các hành vi vi phạm trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu và triển khai thực hiện đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 760 tỷ đồng. Cục C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời tập trung thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 528/KL-TTCP, chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại hai dự án trên. Trên cơ sở kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách hai dự án qua các thời kỳ, cùng nhiều tập thể, cá nhân có liên quan.

Theo kết luận thanh tra, tổng số tiền thiệt hại và lãng phí tại hai dự án lên tới hơn 1.200 tỷ đồng, trách nhiệm thuộc về Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, cùng các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia.

Dự án nghìn tỷ “đắp chiếu” nhiều năm

Dự án bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường, tổng diện tích sàn 118.941 m², tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng, trong đó 4.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cũng có quy mô 1.000 giường, tổng diện tích sàn 117.714 m², tổng mức đầu tư 4.968 tỷ đồng, với 4.500 tỷ đồng vốn ngân sách.

Dù được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, hai dự án không được đưa vào vận hành suốt nhiều năm, gây lãng phí nghiêm trọng, được dư luận ví như “cỏ mọc gần một thập kỷ”.

Hồi đầu tháng 6, Bộ Công an đã khởi tố vụ án và 5 bị can ban đầu. Đến ngày 29/9, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung thêm 2 bị can, nâng tổng số bị can lên 7 người.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đến nay cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 14 tỷ đồng liên quan đến vụ án.

Một trong những sai phạm điển hình được xác định là thuê tư vấn nước ngoài phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu không đúng quy định, gây lãng phí khoảng 80 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Bộ Công an khẳng định sẽ điều tra toàn diện, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, đồng thời thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.