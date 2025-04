Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm người nổi tiếng, bác sĩ quảng cáo sai sự thật

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây sản xuất sữa giả tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group. Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột và hơn 26.000 lon sữa.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay, Bộ Công an xác định được 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (sữa dạng bột) có chỉ tiêu chất lượng một số chất chính chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, được xác định là hàng giả.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối với 72 nhãn hiệu sản phẩm khác do 2 công ty trên sản xuất.

Trước vấn đề người nổi tiếng, bác sĩ... tham gia quảng cáo không đúng sự thật nhiều sản phẩm là thực phẩm, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên khẳng định, pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin không đúng hoặc gây nhầm lẫn về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, xuất xứ, bao bì và các yếu tố khác của sản phẩm, dịch vụ.

Đối với hành vi quảng cáo sai sự thật, theo ông Tuyên, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, các cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

"Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm đối với hành vi lợi dụng sự nổi tiếng, uy tín, ảnh hưởng trong xã hội và trên không gian mạng cấu kết, giúp sức, tiếp tay trong việc quảng bá, buôn bán hàng giả, thực phẩm giả, góp phần làm lành mạnh thị trường sản xuất, kinh doanh", Phó Chánh văn phòng Bộ Công an nói.

Trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xác minh, xử lý toàn diện, triệt để các hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến lĩnh vực quảng cáo, để tăng sức răn đe, phòng ngừa.

Bộ Công an cũng sẽ rà soát sơ hở, thiếu sót, bất cập trong hệ thống pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm, kinh doanh thương mại, bảo vệ người tiêu dùng.

Từ đó, Bộ Công an tham mưu, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, không để các đối tượng lợi dụng để phạm tội, bảo vệ người tiêu dùng, gắn trách nhiệm trực tiếp đối với cơ quan quản lý Nhà nước, đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm là thực phẩm.

Điển hình, theo Thiếu tướng Tuyên, Bộ Công an đã đề xuất tăng mức hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi phạm tội trong lĩnh vực này trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự.

Sản phẩm trong đường dây sản xuất sữa giả. (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ Công an khuyến cáo người dân không sử dụng 12 sản phẩm sữa đã được xác định là hàng giả và không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood.

Bộ Công an nhấn mạnh, khi mua thực phẩm là các loại sữa, người tiêu dùng phải tỉnh táo, thận trọng và có trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân, không nên tin tưởng mù quáng vào các lời giới thiệu từ những người nổi tiếng, chọn thương hiệu sữa uy tín, địa chỉ cụ thể, rõ ràng, không mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kiểm tra bao bì sản phẩm, thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng, số lô.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, vi phạm pháp luật về quảng cáo hoặc kinh doanh thực phẩm, người dân cần kịp thời thông tin, phản ánh cho cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định pháp luật.

"Đối với các cá nhân nổi tiếng, có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội và trên không gian mạng, Bộ Công an yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia quảng cáo; cẩn trọng và có trách nhiệm khi thực hiện các hợp đồng quảng bá, giới thiệu, công bố các sản phẩm do mình đại diện thương hiệu.

Đặc biệt, tuyệt đối không được đưa ra các thông tin sai lệch, thổi phồng về tính năng, tác dụng của sản phẩm mà thiếu cơ sở, căn cứ khoa học và tài liệu chứng minh", Bộ Công an nhấn mạnh.