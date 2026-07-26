Bộ công an muốn định danh tài sản số

Tại dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đề xuất mở rộng phạm vi đối tượng được định danh điện tử, bao gồm dữ liệu, ứng dụng, tài sản số và nhiều loại tài sản khác.

Dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử đang được lấy ý kiến đến hết ngày 2/8/2026 với nhiều nội dung mới đáng chú ý.

Theo dự thảo, các đối tượng được định danh điện tử không chỉ gồm cơ quan, tổ chức và cá nhân mà còn mở rộng sang các thực thể tồn tại dưới dạng vật chất như sản phẩm, hàng hóa, thiết bị và các loại tài sản khác.

Ảnh minh họa. Ảnh: AI.

Đối với các đối tượng phi vật chất, dự thảo quy định việc định danh điện tử đối với dữ liệu và tài nguyên số (gồm cơ sở dữ liệu, tệp dữ liệu, hình ảnh, video và các loại dữ liệu, tài nguyên số khác); ứng dụng, phần mềm và dịch vụ số; quyền tài sản và quyền sở hữu trí tuệ; tài sản số theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số; di sản văn hóa phi vật thể cùng các đối tượng phi vật chất khác.

Ngoài ra, các sự kiện, giao dịch, hành vi, địa điểm và không gian cũng được đưa vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật.

Về hình thức thực hiện, việc đăng ký định danh điện tử có thể được tiến hành trực tuyến thông qua phần mềm, ứng dụng hoặc trực tiếp tại các địa điểm do cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử hướng dẫn.

Dự thảo cũng quy định các trường hợp tạm dừng hiệu lực danh tính điện tử và mã định danh, gồm: theo yêu cầu của chủ thể danh tính điện tử; khi cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử phát hiện thông tin danh tính bị chỉnh sửa hoặc sử dụng trái phép; hoặc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian bị tạm dừng, danh tính điện tử và mã định danh không có giá trị sử dụng trong các giao dịch và thủ tục hành chính.

Hiệu lực của danh tính điện tử và mã định danh sẽ được khôi phục khi nguyên nhân dẫn đến việc tạm dừng không còn hoặc đã được khắc phục. Chủ thể danh tính điện tử sẽ được thông báo về việc tạm dừng, lý do tạm dừng cũng như phương thức khôi phục danh tính điện tử đối với các đối tượng thuộc quyền quản lý hoặc sở hữu.

Trường hợp phát hiện việc xác lập danh tính điện tử hoặc cấp mã định danh có sai sót, không đúng quy định của luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan có thẩm quyền, danh tính điện tử và mã định danh sẽ bị hủy bỏ.

Danh tính điện tử và mã định danh bị hủy bỏ sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ thời điểm được xác lập hoặc cấp.

Theo Bộ Công an, hiện nay phạm vi định danh điện tử chủ yếu tập trung vào cá nhân, cơ quan và tổ chức nhằm phục vụ xây dựng công dân số, Chính phủ số thông qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế số và xã hội số phát triển mạnh, việc chỉ định danh chủ thể là con người không còn đáp ứng yêu cầu quản lý. Theo cơ quan soạn thảo, cần mở rộng sang cơ chế định danh thống nhất đối với các thực thể tồn tại trong cả môi trường vật lý và môi trường số.

Bộ Công an cho biết, thực tiễn quản lý cho thấy nhiều đối tượng như phương tiện giao thông, tàu thuyền, hàng hóa, chuỗi cung ứng, nguồn gốc hóa chất, địa điểm, hoạt động cũng như các thực thể trên môi trường số như địa chỉ IP, ứng dụng, nền tảng số, tài sản số... đang trực tiếp tham gia các giao dịch và quan hệ quản lý trên không gian mạng. Vì vậy, việc xây dựng một cơ chế định danh thống nhất cho các đối tượng này được đánh giá là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm khả năng truy xuất, xác định trách nhiệm và kết nối dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực.