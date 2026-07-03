Bố chồng tuyên bố căn nhà này không có phần của con trai nhưng lại bắt con dâu giữ sổ đỏ

Mọi chuyện tưởng đã yên thì đầu năm nay, bố chồng bất ngờ gọi cả nhà ngồi lại.

Một bài chia sẻ của một nàng dâu tên M. trên mạng xã hội mới đây khiến nhiều người tranh luận. Không ít người cho rằng bố chồng cô quá thiên vị con dâu, nhưng khi biết hết câu chuyện, nhiều người lại thay đổi suy nghĩ.

Theo lời kể, cô kết hôn được gần 8 năm. Hai vợ chồng sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà ba tầng đứng tên bố. Chồng cô là con một, tính tình hiền lành nhưng khá dễ tin người. Trước khi lấy vợ, anh từng hai lần góp vốn làm ăn với bạn rồi mất trắng. Dù không đến mức nợ nần, nhưng cả hai lần đều khiến bố mẹ phải đứng ra thu xếp. Từ đó, bố chồng luôn dặn con làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ, đừng vì nể bạn bè mà ký giấy tờ hay mang tài sản gia đình đi thế chấp.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện tưởng đã yên thì đầu năm nay, bố chồng bất ngờ gọi cả nhà ngồi lại. Trước mặt vợ chồng cô và mẹ chồng, ông lấy cuốn sổ đỏ của căn nhà đặt lên bàn rồi nói: "Căn nhà này sau này không có phần của thằng Nam". Cả căn phòng lặng đi. Chồng cô cúi mặt không nói, còn cô thì vô cùng hoang mang. Cô nghĩ có lẽ ông giận con trai chuyện gì đó hoặc muốn để lại tài sản cho người khác. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là ngay sau đó, bố chồng quay sang đưa cuốn sổ đỏ và bảo cô cất giữ.

Cô vội từ chối vì nghĩ mình chỉ là con dâu, không có lý do gì cầm giấy tờ quan trọng của bố mẹ chồng. Thế nhưng ông vẫn kiên quyết. Ông bảo từ hôm nay, sổ đỏ sẽ do cô giữ, không ai được tự ý lấy nếu không có mặt cả hai vợ chồng và bố mẹ. Nghe đến đó, chồng cô cũng ngỡ ngàng. Anh còn nói đùa rằng bố không tin con trai mà lại tin con dâu sao.

Đợi mẹ chồng ra ngoài, bố chồng mới nói thật. Ông bảo nhiều năm trước, sau hai lần con trai làm ăn thất bại, ông đã âm thầm sửa di chúc. Không phải ông tước quyền thừa kế của con, mà ông ghi rõ căn nhà chỉ được chia sau khi cả hai ông bà đều qua đời và tuyệt đối không được mang đi cầm cố hay bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào trước thời điểm đó. Ông biết con trai sống tình cảm, rất khó từ chối khi người khác nhờ vả. Ông không sợ con phá hết tài sản, nhưng sợ chỉ một chữ ký vội vàng cũng đủ khiến cả gia đình mất nơi ở.

Ông nhìn con dâu rồi nói một câu khiến cô nhớ mãi: "Bố không giao sổ đỏ cho con vì con là con dâu. Bố giao vì con biết nói 'không'".

Thì ra nhiều năm sống chung, ông để ý thấy mỗi lần chồng định đầu tư hay cho bạn vay tiền, chính cô là người luôn bình tĩnh phân tích thiệt hơn. Có lần vì cô nhất quyết phản đối mà chồng bỏ qua một vụ góp vốn, vài tháng sau mới biết người rủ đầu tư đã ôm tiền bỏ trốn. Ông bảo nếu hôm ấy cô cũng xuôi theo thì hậu quả rất khó lường.

Nghe bố nói xong, chồng cô không tự ái như cô tưởng. Anh chỉ cười rồi thừa nhận bố nói đúng. Anh còn quay sang bảo vợ cứ giữ giúp cả nhà, vì nếu để anh cầm thì chính anh cũng không dám chắc sẽ luôn đủ tỉnh táo trong mọi quyết định.

Cô chia sẻ rằng đến giờ cuốn sổ đỏ vẫn nằm trong két sắt do mình quản lý, nhưng cô chưa từng xem đó là tài sản của riêng mình. Thứ bố chồng trao không phải là quyền giữ giấy tờ, mà là sự tin tưởng. Còn câu nói "căn nhà này không có phần của con trai" thực ra chỉ là cách ông nhắc con rằng tài sản lớn nhất của một gia đình không phải mảnh đất hay ngôi nhà, mà là sự cẩn trọng để giữ được mái nhà ấy cho tất cả mọi người.