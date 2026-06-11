Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế được giao cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương năm 2026 là 1.878.362 biên chế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quyết định 185 của Bộ Chính trị về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; cơ quan MTTQ, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: VGP)

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, tổng biên chế được giao cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương nêu trên năm 2026 là 1.878.362 biên chế.

Trong đó, các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là 12.818 biên chế. Trong số này có 2.999 cán bộ, công chức; 9.133 viên chức và 686 biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) là 1.865.544 biên chế, gồm 314.604 cán bộ, công chức và 1.550.940 viên chức.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương căn cứ quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế.

Bộ Chính trị lưu ý công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao biên chế, điều chuyển biên chế giữa các cơ quan, đơn vị trong phạm vi lãnh đạo, quản lý, bảo đảm bảo không tăng tổng biên chế và cơ cấu biên chế cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao.