HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ Chính trị phân bổ hơn 1,8 triệu biên chế công chức, viên chức năm 2026

Anh Văn
|

Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế được giao cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương năm 2026 là 1.878.362 biên chế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quyết định 185 của Bộ Chính trị về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; cơ quan MTTQ, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026.

Bộ Chính trị phân bổ biên chế công chức , viên chức năm 2026 lên tới 1 , 8 triệu - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: VGP)

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, tổng biên chế được giao cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương nêu trên năm 2026 là 1.878.362 biên chế.

Trong đó, các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là 12.818 biên chế. Trong số này có 2.999 cán bộ, công chức; 9.133 viên chức và 686 biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) là 1.865.544 biên chế, gồm 314.604 cán bộ, công chức và 1.550.940 viên chức.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương căn cứ quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế.

Bộ Chính trị lưu ý công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao biên chế, điều chuyển biên chế giữa các cơ quan, đơn vị trong phạm vi lãnh đạo, quản lý, bảo đảm bảo không tăng tổng biên chế và cơ cấu biên chế cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao.

Bộ Chính trị phân bổ biên chế công chức , viên chức năm 2026 lên tới 1 , 8 triệu - Ảnh 2.
Bộ Chính trị phân bổ biên chế công chức , viên chức năm 2026 lên tới 1 , 8 triệu - Ảnh 3.
Tags

biên chế công chức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại