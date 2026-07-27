BMW M2 đời mới đầu tiên về Việt Nam: Giá không dưới 4,1 tỷ đồng, mạnh 480hp, 0-100km/h chi 4 giây, thêm lựa chọn cho dân chơi mê tốc độ

Chiếc BMW M2 thế hệ mới đầu tiên cập bến đại lý tại Việt Nam nhiều khả năng là xe được khách hàng đặt trước. Xe được trang bị khối động cơ S58 mạnh 480 mã lực cùng danh sách trang bị đắt giá.

Một chiếc BMW M2 thế hệ mới (mã G87) vừa có mặt tại đại lý ở Việt Nam với màu sơn vàng Sao Paulo Yellow. Theo phía đại lý, giá bán cơ sở cho bản tiêu chuẩn là 4,099 tỷ đồng.

Trước đó, chiếc xe thể thao này từng xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội.

Chiếc BMW M2 có mặt ở đại lý. Ảnh: Đại lý

Chiếc xe từng được bắt gặp ở trung tâm kiểm tra khí thải. Ảnh: Hoàng Dũng

Trang bị cơ sở cho BMW M2 tại Việt Nam

Thế hệ BMW M2 mới có kích thước tổng thể đạt 4.580 x 1.887 x 1.403 mm, chiều dài cơ sở 2.747 mm. Kích thước này tương đương các mẫu sedan cỡ C, trong khi đây là xe thể thao hai cửa cỡ nhỏ nhất của BMW.

Ngoại thất M2 mới khác biệt so với M3 hay M4 nhờ lưới tản nhiệt quả thận không viền cỡ nhỏ. Cản trước cắt xẻ với hai hốc gió vuông lớn giúp làm mát động cơ và hệ thống phanh. Đuôi xe nổi bật với cụm 4 ống xả, bộ khuếch tán và cánh gió cốp.

Xe sử dụng bộ mâm M kiểu 930 kích thước 19 inch phía trước đi kèm lốp 275/35R19 và 20 inch phía sau đi kèm lốp 285/30R20.

Xe mang màu sơn vàng bắt mắt và mâm màu bạc kích thước lớn. Ảnh: Đại lý

Nội thất trang bị cụm màn hình cong chạy hệ điều hành BMW Operating System 8.5. Chiếc xe thực tế sở hữu tùy chọn ghế đua M Carbon Bucket bọc Alcantara kết hợp Sensatec, ốp trang trí sợi carbon và nhám.

Danh sách tiện nghi tiêu chuẩn cho M2 tại Việt Nam gồm dàn âm thanh 14 loa Harman Kardon, điều hòa tự động 2 vùng, trần xe M màu đen, đèn Ambient Light, vô-lăng M, chìa khóa thông minh, gương chống chói tự động, camera lùi, cảm biến trước/sau và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Nhiều chi tiết carbon xuất hiện bên trong. Ảnh: Đại lý

Khả năng vận hành của BMW M2

BMW M2 G87 trang bị động cơ S58 loại 6 xilanh thẳng hàng 3.0L TwinPower Turbo, công suất 480 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Sức mạnh truyền toàn bộ xuống cầu sau qua hộp số tự động, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,0 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.

Xe tích hợp hệ thống treo thích ứng Adaptive M, vi sai M Sport, phanh M kẹp xanh và tính năng M Drive Professional.

Lựa chọn ngang tầm giá BMW M2

So với các dòng xe thể thao 2 cửa trên thị trường, mức giá cơ sở này ngang ngửa Porsche 718 Cayman (từ 4,050 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây mới là giá chưa bao gồm các tùy chọn bổ sung, nên số tiền thực tế để sở hữu một chiếc BMW M2 hay Porsche Cayman nhiều khả năng không dưới 4,1 tỷ đồng, chưa gồm cả chi phí lăn bánh.