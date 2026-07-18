Theo CBS News, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan khiến nhiều binh sĩ bị thương, giữa lúc giao tranh tiếp diễn.

Nhiều quân nhân Mỹ đã bị thương khi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào những cơ sở quân sự tại Jordan hồi đầu tuần này, CBS News đưa tin, trong bối cảnh Iran tiếp tục triển khai thêm một đợt tấn công đáp trả.

Dẫn lời nhiều quan chức Mỹ giấu tên, CBS News cho biết các cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 2 căn cứ tại Jordan do lực lượng Mỹ sử dụng đã khiến "một số quân nhân Mỹ bị thương".

Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận trong số quân nhân Mỹ hoặc lực lượng Jordan. Tuy nhiên, số lượng người bị thương cũng như mức độ thương tích hiện vẫn chưa được làm rõ.

Bộ Chiến tranh Mỹ hiện chưa công khai xác nhận thông tin về các binh sĩ bị thương hoặc phản hồi nội dung do CBS News đăng tải. Thời điểm chính xác của các cuộc tấn công cũng như những căn cứ bị trúng đòn vẫn chưa được xác định.

Máy bay chiến đấu Mỹ thường xuyên hoạt động từ các cơ sở quân sự tại Jordan, song Mỹ không công bố toàn bộ các địa điểm mà lực lượng nước này sử dụng.

Trong tuần qua, Iran đã liên tục phóng tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Iraq và Syria để đáp trả các cuộc tấn công mới của Mỹ vào lãnh thổ Iran.

Tối 17/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong đêm thứ 7 liên tiếp, kéo theo một đợt đáp trả mới từ Iran.

Quân đội Iran thông báo sáng 18/7 rằng giai đoạn thứ 14 của Chiến dịch Lightning đã nhằm vào các bồn chứa nhiên liệu tại Căn cứ Không quân Al-Azraq ở Jordan, kho đạn tại trại Al-Udeiri ở Kuwait, cùng các tòa nhà chỉ huy, kho chứa đạn và các cây cầu kết nối tại Căn cứ Không quân Ali Al-Salem.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố các tên lửa đạn đạo của nước này đã đánh trúng các tiêm kích Mỹ đồn trú tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Các đoạn video được lan truyền trên những tài khoản tình báo nguồn mở được cho là cho thấy nhiều tên lửa đánh chặn MIM-104 Patriot được phóng lên khi tên lửa tiếp cận căn cứ, sau đó xuất hiện ít nhất hai vụ va chạm được cho là xảy ra tại khu vực này.

Tuy nhiên, cả Mỹ và Jordan đều chưa xác nhận có thiệt hại hoặc thương vong trong các cuộc tấn công mới nhất.

Iran nhiều lần tuyên bố các đòn đáp trả đã gây thương vong cho lực lượng Mỹ.

Ngày 17/7, IRGC tuyên bố đã tấn công các tiêm kích và máy bay tiếp dầu của Mỹ tại Jordan, đồng thời đánh trúng lực lượng Mỹ và một bệ phóng HIMARS tại Kuwait, gây ra "thương vong và thiệt hại đáng kể".

Lực lượng này cũng khẳng định "nhiều" binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đã thiệt mạng tại Kuwait.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không xác nhận bất kỳ tuyên bố nào nêu trên.

CENTCOM cũng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Al-Tanf ở Syria, đồng thời khẳng định ngày 17/7 không có quân nhân Mỹ nào trong khu vực "gần đây bị thiệt mạng hoặc bị bắt".

Đầu tuần này, IRGC cũng kêu gọi người dân Jordan và Kuwait phản đối việc quân đội Mỹ sử dụng lãnh thổ hai nước làm bàn đạp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

IRGC mô tả Jordan là vùng đất thiêng không có chỗ cho các lực lượng nước ngoài chiếm đóng, đồng thời kêu gọi người dân Jordan "tận dụng mọi cơ hội để phá hủy các cơ sở của Mỹ và trục xuất quân đội Mỹ chiếm đóng".

Video cho thấy ít nhất 2 quả tên lửa đạn đạo của Iran đã đánh trúng Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan

Theo RT



