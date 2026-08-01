Sau khi thừa nhận đăng bình luận sai sự thật liên quan đến lực lượng công an trên Facebook và tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Ngày 1/8, theo tin từ Công an xã Tương Dương (Nghệ An), đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Đ.Th. (SN 1982, trú bản Lưu Kiền, xã Tương Dương) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

N.Đ.Th tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tương Dương phát hiện N.Đ.Th. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận vào một bài đăng trên Fanpage Báo Nghệ An với nội dung sai sự thật liên quan đến lực lượng công an.

Sau khi xác minh, Công an xã đã mời người này đến làm việc. Tại cơ quan công an, N.Đ.Th. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bình luận sai sự thật và cam kết không tiếp tục đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 30/7, Công an xã Tương Dương xác định ông N.Đ.Th. vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Với hành vi trên, N.Đ.Th bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận; không lan truyền thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng hoặc xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đồng thời, mỗi người cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.