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Biến động tại cơ quan an ninh Ukraine: Tướng cấp cao bị khám xét

Minh Hạnh
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Báo giới Ukraine đã công bố hình ảnh từ cuộc khám xét liên quan đến tướng Serhii Duka - Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Bảo vệ An ninh Quốc gia thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SSU).

Cuộc khám xét được thực hiện bởi các cơ quan chống tham nhũng vào ngày 4/11, theo lệnh của thẩm phán Tòa án Chống tham nhũng Cấp cao.

Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) trước đó cho biết, một quan chức cấp cao của SSU đã đe dọa sử dụng súng, đồng thời ngăn cản các điều tra viên tiếp cận hiện trường để tiến hành khám xét. Theo thông tin của Pravda, quan chức này là Tướng Serhii Duka.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Hình ảnh cuộc khám xét của cơ quan chống tham nhũng Ukraine ngày 4/11. (Ảnh: Pravda)

SSU xác nhận, các cơ quan chống tham nhũng đang tiến hành khám xét liên quan đến một số nhân viên của SSU, đồng thời cho biết đang phối hợp với các cơ quan điều tra.

Ngoài tướng Duka, các địa điểm liên quan đến ông Anton Kravchuk - Cục trưởng Cục An ninh Nội bộ thuộc SSU, và ông Oleksandr Kovalchuk - Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục D (thuộc Tổng cục Bảo vệ Nhà nước của SSU) cũng bị khám xét.

Các nguồn tin tiết lộ với Pravda rằng cuộc khám xét nhắm vào các quan chức cấp cao của SSU hôm 4/11 có thể liên quan đến hoạt động của Andrii Osipov - người có biệt danh "Criminal" (Tội phạm) - đối tượng trước đó đã bị NABU và SAPO bắt giữ.

Các quan chức an ninh bị cáo buộc bao che cho một mạng lưới các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, từ các trung tâm lừa đảo đến buôn bán ma túy.

Diễn biến này đe dọa làm bùng phát trở lại mâu thuẫn âm ỉ từ lâu giữa NABU - một cơ quan độc lập và SSU - cơ quan dưới quyền tổng thống.

Giải quyết vấn nạn tham nhũng ở cấp cao là yếu tố then chốt trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine, đồng thời giúp nước này tiếp tục nhận được các khoản viện trợ tài chính thiết yếu từ các nhà tài trợ để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

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