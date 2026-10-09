Biến động lớn tại dự án cao tốc nghìn tỷ có Sơn Hải tham gia

Dự án này được kỳ vọng lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng, kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo tờ trình, liên danh nhà đầu tư kiến nghị điều chỉnh 3 nội dung đã được phê duyệt trước đó.

Về phạm vi đầu tư, liên danh kiến nghị điều chỉnh tổng chiều dài tuyến từ 60,1km lên hơn 60,2km. Điểm đầu dự án tại Km0+000, giao với quốc lộ 1 tại Km1829+500, trùng với điểm cuối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai. Điểm cuối tại Km60+243,83, qua vị trí giao cắt với quốc lộ 20 tại Km69+400, thuộc xã Phú Lâm, thành phố Đồng Nai, kết nối với cao tốc Bảo Lộc - Tân Phú.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư sơ bộ được đề xuất tăng từ hơn 8.300 tỷ đồng lên hơn 10.700 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp tăng từ hơn 7.000 tỷ đồng lên hơn 9.300 tỷ đồng. Phần vốn nhà nước tham gia dự án cũng được đề xuất điều chỉnh từ 1.300 tỷ đồng lên hơn 1.400 tỷ đồng.

Nút giao Dầu Giây - điểm khởi đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Theo liên danh nhà đầu tư, việc điều chỉnh chiều dài tuyến nhằm cập nhật theo báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt và các địa danh hành chính hiện hành.

Đối với phương án tăng vốn, nguyên nhân chính được đưa ra là dự án được đề xuất cập nhật lên quy mô đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh, thay vì phương án phân kỳ đầu tư trước đây. Bên cạnh đó, quy mô thiết kế tại một số vị trí giao cắt và nút giao Tân Phú tại Km57+700 cũng được điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thực tế, bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ sau khi công trình đưa vào sử dụng theo yêu cầu của địa phương.

Nội dung điều chỉnh thứ ba liên quan đến thời gian thực hiện dự án. Theo đề xuất, thời gian chuẩn bị đầu tư được xác định từ năm 2021 đến năm 2024; thời gian thực hiện dự án tính từ năm 2024, dự kiến cơ bản hoàn thành vào quý 2/2028 và đưa vào khai thác, vận hành từ quý 3/2028.

Liên danh nhà đầu tư cho biết việc bổ sung các thủ tục để nâng cấp dự án lên quy mô hoàn chỉnh là một trong những lý do khiến tiến độ thực hiện được đề xuất điều chỉnh.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là một trong những dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, có tổng chiều dài hơn 200km, kết nối TP.HCM với khu vực Tây Nguyên. Tuyến đường có điểm đầu giao với cao tốc Long Thành - Dầu Giây và điểm cuối kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) đã được khởi công xây dựng vào tháng 8/2025. Trong giai đoạn 1, công trình được đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m. Dự án được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 20.

Việc đầu tư tuyến cao tốc này cũng hướng tới hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn và tốc độ cao trên hành lang vận tải TP.HCM - Dầu Giây - Liên Khương; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển giữa vùng Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.



