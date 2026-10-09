Một khoản thu ngân sách bất ngờ tăng vọt, vượt dự toán cả năm chỉ sau 9 tháng

Kết quả này đến từ nhiều yếu tố.

Ba nguồn thu ngân sách Nhà nước chủ yếu gồm thu nội địa, thu từ dầu thô và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu. Trong 9 tháng đầu năm, cả 3 nguồn thu này đều đã đạt mức khá cao so với dự toán.

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách Nhà nước tiếp tục duy trì đà tăng. Tổng thu ngân sách lũy kế đến hết tháng 9 ước đạt 2.187,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 86,5% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu thu ngân sách, thu nội địa vẫn đóng vai trò chính. Tháng 9, khoản thu này ước đạt 126.400 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt khoảng 1.880,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 85,5% dự toán năm. Thu nội địa hiện chiếm khoảng 86% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 9 ước đạt 29.400 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 253.500 tỷ đồng, bằng 91,2% dự toán năm và tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, khoản thu từ dầu thô ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng tổng thu ngân sách. Cụ thể, trong tháng 9, nguồn thu này ước đạt 6.800 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, thu từ dầu thô đạt khoảng 50.000 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán năm và tăng 33,8% so với cùng kỳ. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, nguồn thu từ dầu khí đã vượt dự toán được giao cho cả năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, kết quả này được hỗ trợ bởi giá dầu duy trì ở mức thuận lợi cùng sản lượng khai thác được cải thiện, trong đó đáng chú ý là đóng góp từ việc gia tăng sản lượng khai thác của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước trong tháng 9/2026 ước đạt 256.800 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng chi ước đạt 1.873,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 59,3% dự toán năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê, các khoản chi ngân sách trong 9 tháng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước và thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Ngân sách cũng bảo đảm nguồn lực chi trả tiền lương và các khoản có tính chất tiền lương, đồng thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong cơ cấu chi, chi thường xuyên đạt khoảng 1.130 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán năm, chiếm 60,3% tổng chi và tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt 657.500 tỷ đồng, tương đương 58,7% dự toán năm. Khoản chi này chiếm 35,1% tổng chi ngân sách và tăng tới 49,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Chi trả nợ lãi đạt 83.500 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán năm, chiếm 4,5% tổng chi và tăng 7,8% so với cùng kỳ.