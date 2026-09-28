"Cú bắt tay" hơn 3 tỷ USD tại Qatar, doanh nghiệp Việt lập kỷ lục lớn nhất lịch sử

Dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

QatarEnergy là công ty năng lượng quốc gia Qatar, giữ vai trò chủ đạo trong quản lý và phát triển các nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước. Trong chiến lược hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao hiệu quả khai thác, QatarEnergy đang triển khai chương trình tăng cường khai thác mỏ Maydan Mahzam, một trong những mỏ dầu ngoài khơi lâu đời của Qatar. Mỏ này được đưa vào khai thác từ năm 1965.

Sau hơn sáu thập niên vận hành, sản lượng mỏ Maydan Mahzam có xu hướng suy giảm. Nhằm duy trì sản lượng ở mức khoảng 25.000 thùng/ngày, QatarEnergy triển khai chương trình tăng cường khai thác trên toàn mỏ, bao gồm đóng mới, nâng cấp các giàn khai thác, mở rộng hệ thống đường ống và bổ sung trang thiết bị. Trong tổng thể chương trình này, Gói thầu EPIC-1 còn gọi là Dự án Maydan Mahzam 1 (MM1) giữ vai trò trung tâm.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM), đơn vị vừa chính thức được QatarEnergy trao Gói thầu EPIC-1 thuộc Dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam. Gói thầu dự kiến được triển khai từ quý 4/2026 đến cuối năm 2031, với giá trị hợp đồng dự kiến hơn 3 tỷ USD.

Việc tham gia đấu thầu và vượt qua các nhà thầu tầm cỡ quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ để trúng thầu Dự án MM1 khẳng định năng lực trên trường quốc tế của PTSC/PTSC M&C, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của các nhà thầu Việt Nam.

Dự án cũng tạo động lực quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở ra cơ hội tăng trưởng và nâng cao vị thế, uy tín của PTSC/PTSC M&C trong vai trò tổng thầu EPC/EPCI cho các dự án năng lượng quy mô lớn, qua đó góp phần hiện thực hóa Chiến lược phát triển bền vững của PTSC.

Sơ đồ mỏ Maydan Mahzam

Trong Dự án MM1, PTSC M&C đảm nhận vai trò tổng thầu EPCIC, chịu trách nhiệm tổng thể từ thiết kế, mua sắm, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối đến chạy thử 8 cấu kiện mới, với tổng trọng lượng hơn 100.000 tấn. Doanh nghiệp đồng thời thực hiện công tác cải hoán, đấu nối và tích hợp với các công trình hiện hữu.

Các cấu kiện chính của Dự án MM1 bao gồm giàn công nghệ trung tâm (Processing Platform) PS2K; giàn tiện ích và khu nhà ở (Utilities & Living Quarters Platform) PS2L; giàn ống đứng (Riser Platform) PS2R; giàn đầu giếng (Wellhead Platform) MMI06C; hệ thống cầu dẫn, kết cấu đỡ cầu dẫn và các hạng mục liên quan.

Dự án MM1 được triển khai trên nền tảng năng lực và kinh nghiệm mà PTSC M&C đã tích lũy qua nhiều dự án. Trong đó, khối thượng tầng giàn công nghệ trung tâm khai thác dầu PS2K có trọng lượng khoảng 19.000 tấn, trong khi PTSC M&C hiện đang triển khai giàn công nghệ trung tâm khai thác khí có trọng lượng lên đến 26.000 tấn.

Các hạng mục còn lại, bao gồm công tác hoán cải ngoài khơi, cũng kế thừa kinh nghiệm thực tiễn của Công ty qua các dự án đã thực hiện, trong đó có những dự án quốc tế nói chung và tại Qatar nói riêng.

Với quy mô trên, Dự án MM1 có giá trị và khối lượng công việc lớn nhất trong lịch sử PTSC M&C được trao thầu. Đối với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) nói riêng và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) nói chung, Dự án MM1 tạo đột phá trong chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế.

Việc PTSC M&C đảm nhận một dự án có quy mô và yêu cầu kỹ thuật cao tại thị trường Qatar không chỉ mở rộng dấu ấn của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường năng lượng quốc tế, mà còn tạo thêm cơ hội để các năng lực về kỹ thuật, chế tạo, quản lý dự án và chuỗi cung ứng trong nước tham gia sâu hơn vào các dự án năng lượng toàn cầu.

Dự án còn góp phần xuất khẩu trí tuệ, chất xám và năng lực quản lý của người Việt; mang về nguồn ngoại tệ cho đất nước; tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn người lao động. Đồng thời, dự án này còn tạo điều kiện để người lao động tiếp tục có việc làm và phát huy chuyên môn qua các dự án tiếp theo.