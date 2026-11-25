Các nhà khoa học của Viện Khoa học Công nghệ sinh học và Môi trường đã nghiên cứu, sản xuất thành công chế phẩm sinh học Bio - đa năng phun cho lúa, có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên từ cây dã quỳ – loài cây có hoa đẹp được săn lùng tại những vùng núi cao vào tháng 10 -11 hằng năm.

Đây là một phần của công trình “Xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa phát thải thấp ở Việt Nam” vừa được giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec) 2025.

Theo các chuyên gia, Việt Nam có khoảng 7 triệu ha đất sản xuất lúa nước, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực và tạo nguồn thu từ xuất khẩu.

Tuy nhiên, sản xuất lúa vẫn đối mặt với nhiều hạn chế như quy mô nhỏ lẻ, phụ thuộc lao động thủ công, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, trong khi phụ phẩm sau thu hoạch chưa được khai thác hiệu quả.

Những bất cập này không chỉ làm gia tăng chi phí sản xuất mà còn gây áp lực lên môi trường, đặc biệt là phát thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và suy giảm chất lượng đất.

Trong bối cảnh đó, Viện Khoa học Công nghệ Sinh học và Môi trường triển khai nghiên cứu và đưa vào ứng dụng “Mô hình cơ giới hóa đồng bộ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa phát thải thấp ở Việt Nam” với cách tiếp cận tích hợp nhiều giải pháp, thay vì áp dụng đơn lẻ từng biện pháp, được áp dụng tại nhiều địa phương.

Công trình được vinh danh giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec) 2025.

Mục tiêu là xây dựng mô hình sản xuất lúa tiên tiến, thân thiện môi trường, có khả năng nhân rộng, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế.

Về cơ giới hoá, Công trình đã xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ mới như máy bay không người lái (drone), cảm biến mực nước, hệ thống điều tiết nước (AWD), thiết bị theo dõi khí phát thải trong quản lý đồng ruộng và sử dụng đa chủng loại chế phẩm sinh học trong từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa một cách chính xác, hiệu quả.

Bên cạnh đó, mô hình đã tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp và nguồn hữu cơ sẵn có như rơm rạ, phân chuồng – vốn là nguồn phụ phẩm bị bỏ đi sau quá trình thu hoạch, để xử lý thành mùn hữu cơ phục vụ sản xuất giá thể gieo mạ khay.

Để có thể biến phụ phẩm nông nghiệp thành mùn hữu cơ, các nhà khoa học đã nghiên cứu, sản xuất thành công chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR, ứng dụng các chủng vi sinh vật để biến rơm rạ thành phân bón hữu cơ, đồng thời sử dụng các chủng vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng của bộ rễ, ức chế nấm bệnh và vi khuẩn gây bệnh nghẹt rễ, thối gốc.

Đặc biệt, chế phẩm còn bổ sung nguồn vi lượng và đất hiếm có hiệu quả làm tăng sức chống chịu cho cây lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên, các nhà khoa học của Viện khoa học công nghệ sinh học và môi trường sản xuất được Chế phẩm sinh học Bio - đa năng phun cho lúa có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên từ cây dã quỳ, không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn thông thường về dinh dưỡng, độ bám dính mà còn có khả năng kháng bệnh cho lúa.

Chế phẩm này chứa nguồn axit amin tự nhiên ở dạng dễ tiêu, hàm lượng axit humic, axit fulvic cao, chất điều hòa sinh trưởng cao, cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây lúa.

Chế phẩm cũng bổ sung đạm từ nguồn sinh học giúp cây hấp thu ngay và chuyển hóa nhanh, sinh trưởng khỏe mạnh, đối kháng tốt với những điều kiện bất lợi của môi trường.

Mặt khác, chế phẩm không sử dụng hóa chất bảo quản và các dung môi hiện đang được dùng phổ biến như ethanol, methanol, aceton... mà dùng nước và giấm gỗ nhằm giảm chi phí và tạo ra sản phẩm an toàn với con người, không gây ô nhiễm môi trường.

Chế phẩm sinh Bio - đa năng phun cho lúa được sản xuất từ cây dã quỳ.

Hội đồng Giải thưởng Vifotec 2025 đánh giá, việc ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa và chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa gạo đã mang lại nhiều hiệu quả cho người nông dân từ việc có thể chủ động trong sản xuất, giảm chi phí công lao động, nâng cao năng suất và chất lượng lúa gạo với hiệu quả kinh tế ước tính 25-30 triệu đồng/ha lúa so với sản xuất đại trà.

Riêng công đoạn ứng dụng công nghệ mạ khay cấy máy trong sản xuất lúa giúp giảm từ 20-30% chi phí thóc giống và 50% công lao động. Ruộng lúa cấy máy bằng mạ khay sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh hại và cho năng suất lúa tăng từ 10 - 15%, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa từ 4-6 triệu đồng/ha.

Theo tính toán thì mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và ứng dụng chế phẩm sinh học dự kiến sẽ mang lại nhiều hiệu quả như giảm công lao động (từ 68-82%), giảm chi phí sản xuất (từ 27-32%), tăng năng suất lúa 15 - 20% và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân so với các mô hình sản xuất lúa truyền thống.

Lợi nhuận thu được của mô hình cơ giới hóa đồng bộ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học tăng so với sản xuất lúa truyền thống trên 1 tỉ đồng/100ha.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, sản phẩm cũng mang lại hiệu quả về môi trường khi chế phẩm sinh học Bio - đa năng, Fito- lúa giúp giảm lượng phân hóa học, hạn chế phát thải N2O, CH4 - các khí nhà kính chính trong sản xuất lúa, ước tính mức giảm phát thải tới 30%.

Khi quản lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học Fito- Biomix RR thay vì đốt, giảm trực tiếp phát thải CO2, bụi mịn PM2.5, CO, NOx gây ô nhiễm không khí, đặc biệt những vùng cận khu dân cư có mật độ dân số cao như Hà Nội hay khu vực gần sân bay. Mức giảm phát thải tổng hợp được theo tính toán lên đến 40% so với không xử lý.

Mô hình áp dụng Phương pháp tưới AWD duy trì mực nước không ngập liên tục, tạo điều kiện oxy hóa trong đất, giảm hoạt động vi sinh yếm khí sinh khí mê-tan (CH4), giảm 35% lượng CH4 phát thải so với tưới ngập liên tục. Đáp ứng yêu cầu giảm phát thải của thị trường xuất khẩu lúa gạo EU, Mỹ, Nhật.

Tổng hợp các biện pháp giảm phát thải trong canh tác lúa của công trình ước tính giảm 40% tổng phát thải, tương đương 750 tấn CO2-eq/300ha lúa.

Mô hình được triển khai trong thực tế. Ảnh: Diệu Thuý - TTXVN

Theo các chuyên gia, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh, nông nghiệp đóng góp phần lớn vào tổng lượng phát thải khí nhà kính ở Việt nam (89.751,8 nghìn tấn CO2 tương đương/năm, chiếm 27,92%).

Canh tác lúa nước phát thải 43,79 triệu tấn CO2 tương đương/năm, chiếm 49,35% tổng lượng phát thải của ngành nông nghiệp và 15,42% tổng phát thải KNK của cả nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2018). Mặc dù là ngành gây phát thải lớn nhưng nông nghiệp cũng được coi là ngành có tiềm năng giảm phát thải cao, trong đó có hoạt động sản xuất lúa gạo.

Theo TS Lê Văn Tri, Chủ nhiệm công trình, mô hình khi áp dụng tại địa phương được lãnh đạo, người dân địa ủng hộ và tiếp nhận, có tiềm năng nhân rộng cao. Vì vậy, khả năng nhân rộng mô hình là rất khả thi.

Tuy nhiên, TS Tri cho rằng, mô hình cần được thực hiện đồng bộ, theo vùng, theo chuỗi và có hỗ trợ chính sách rõ ràng. Cần tiếp tục quy hoạch ruộng đất, nhất là những vùng đất sản xuất nông nghiệp hiện đang để hoang hóa đồng thời chú trọng đầu tư sản xuất các giống lúa chất lượng cao kết hợp ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa bằng các máy móc thiết bị công nghệ cao và ứng dụng chế phẩm sinh học trong canh tác để tạo vùng nguyên liệu đủ lớn phục vụ cho nhu cầu sản xuất của nhà máy chế biến lúa gạo công suất lớn.

Mặt khác, tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiên cứu khoa học trên cả nước như Viện di truyền nông nghiệp, Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ nông nghiệp, các doanh nghiệp cung cấp máy móc thiết bị công nghệ cao... để tìm kiếm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nông nghiệp là ngành phát thải khí nhà kính lớn thứ hai ở Việt Nam, chiếm khoảng 19% tổng lượng phát thải vào năm 2020. Các hoạt động sản xuất lúa gạo và chăn nuôi đóng góp phần lớn vào lượng phát thải này, với 48% từ lúa gạo và 15,3% từ chăn nuôi.