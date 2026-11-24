Cặp dự án này là mắt xích quan trọng đưa Việt Nam tiến sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ cao và hạ tầng logistics.

Chiều 23/11/2026, tại Đặc khu Cát Hải, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng, nút khởi công của một nhà máy mang tính bước ngoặt đã chính thức được bấm: Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch, tổng vốn 1.580 tỷ đồng, Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng cho biết.

Sự kiện diễn ra cùng ngày với lễ khởi công dự án 4 bến cảng container nước sâu số 9, 10, 11, 12 tại Khu bến Lạch Huyện (vốn đầu tư gần 24.845 tỷ đồng, tổng chiều dài 1.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu quốc tế trọng tải từ 12.000 đến 18.000 TEU), tạo thành cụm động lực kết nối trực tiếp giữa sản xuất công nghiệp công nghệ cao và hạ tầng logistics quốc tế.

Ảnh minh họa.

Công nghệ thủy luyện hiện đại, đảm bảo môi trường

Nằm trên lô CN1 thuộc Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết rộng 14 hecta, gồm 5 dây chuyền với công suất thiết kế 10.000 tấn sản phẩm mỗi năm.

Đích đến của Nhà máy là tạo ra các oxit đất hiếm riêng rẽ đạt độ tinh khiết trên 99%, cung ứng nguồn vật liệu thiết yếu cho các ngành điện tử, bán dẫn, năng lượng mới và công nghiệp công nghệ cao.

Theo lộ trình dự kiến, nhà máy tại Cát Hải sẽ bước vào giai đoạn chạy thử vào quý 4/2027 trước khi chính thức vận hành thương mại vào quý 4/2028.

Đặc khu Cát Hải. Ảnh gốc: Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng

Khác với nhiều loại khoáng sản thông thường, các nguyên tố đất hiếm sở hữu tính chất hóa học gần như song sinh. Vì vậy, người ta không thể tách rời chúng chỉ bằng một lần lọc cơ học hay một mẻ nung nhiệt đơn thuần.

Để giải bài toán hóc búa này, nhà máy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khánh An (chủ đầu tư) lựa chọn phương pháp thủy luyện, chiết tách hiện đại.

Thủy luyện đất hiếm - Rare earth hydrometallurgy (công nghệ dùng dung dịch hóa chất để hòa tách và tinh luyện đất hiếm) tiêu tốn lượng cực lớn axit, kiềm và nước. Để đặt được Nhà máy trong khu công nghiệp tại Cát Hải (gần khu dự trữ sinh quyển thế giới và cảng biển), dây chuyền bắt buộc phải tích hợp công nghệ môi trường hiện đại.

Do đó, Dự án đảm bảo thu hồi và tái sinh axit/amoniac từ nước thải sau kết tủa để quay vòng tái sử dụng (giảm chi phí vận hành và tránh xả thải), kết hợp hệ thống chưng cất cô đặc (MVR) để thu hồi muối phụ phẩm, hướng tới tiêu chuẩn không xả thải lỏng độc hại ra môi trường.

Nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy là tổng oxit đất hiếm, được cung cấp trước hết từ mỏ Bến Đền (Lào Cai) cùng nhiều nguồn hợp pháp khác.

Tổng oxit đất hiếm (thường gọi là TREO - Total Rare Earth Oxides) là hỗn hợp các oxit của nhóm 17 nguyên tố đất hiếm. Ảnh minh họa: Bloomberg

Sau khi thu được quặng tinh chứa các nguyên tố đất hiếm bằng phương pháp tuyển quặng vật lý, các bước tiếp theo là hòa tan, tách và tinh chế các nguyên tố đất hiếm. Trong đó, thủy luyện là một trong những quy trình chính.

Trong quy trình thủy luyện, có ba công đoạn vận hành chính:

Hòa tan: Hòa tan các nguyên tố đất hiếm trong môi trường axit (có thể thực hiện ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao).

Phân tách: Tách riêng các nguyên tố đất hiếm để tạo thành dung dịch tinh khiết và đậm đặc thông qua phương pháp chiết dung môi, chiết bằng chất lỏng ion hoặc trao đổi ion.

Thu hồi sản phẩm: Tinh chế và sản xuất các nguyên tố đất hiếm riêng lẻ có độ tinh khiết cao.

Với một dây chuyền có hàng trăm mắt xích liên hoàn, chỉ cần lưu lượng dòng chảy hay độ axit biến động nhẹ là toàn bộ hệ thống sẽ rơi vào trạng thái mất cân bằng dây chuyền.

Đây chính là lý do khiến chủ đầu tư đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phần mềm điều khiển trung tâm.

Độ tinh khiết cao trên 99%

Đích đến cuối cùng của nhà máy là tạo ra các oxit đất hiếm riêng rẽ có độ tinh khiết đạt trên 99%. Ngưỡng tinh khiết này hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe cho các ngành sản xuất nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao.

Đối với những lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối như chất bán dẫn hay quang học cao cấp, vật liệu sẽ cần trải qua thêm các công đoạn tinh chế sâu hơn.

Xét về nguồn cung đầu vào, nguyên liệu từ các mỏ kiểu ion-hấp-phụ luôn mang lại sức hấp dẫn lớn vì đây là nơi tập trung phần lớn các nguyên tố đất hiếm nặng quý giá. Tuy nhiên, tỷ lệ phân bố các nguyên tố nặng tại mỏ Bến Đền hiện vẫn là thông số chưa được công bố rộng rãi.

Vật liệu có độ tinh khiết cao là gì? Bất kỳ nguyên tố hoặc hợp chất nào cũng chứa một lượng tạp chất nhất định. Khi tổng hàm lượng tạp chất trong chất đó rất thấp, độ tinh khiết của chất đó có thể được chia thành ba cấp: Tinh khiết, tinh khiết cao và tinh khiết cực cao. Vật liệu tinh khiết cao thường đề cập đến các vật liệu nguyên tố hoặc hợp chất có hàm lượng tạp chất <10 ppm (1 ppm là một phần triệu).

Tham khảo: Cổng TTĐT TP. Hải Phòng