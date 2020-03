Bị xử thua kiện và phải bồi thường, không ai ngờ việc này lại giúp xưởng sản xuất bóng đá kiếm bộn tiền

Năm 1817, thương nhân người Anh – Benjamin thành lập một xưởng sản xuất bóng đá nhỏ tại Derby. Đây là xưởng bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới.



Bóng đá trước đâu đều do những người thợ may bên đường làm, chất lượng của những quả bóng đó không được tốt, ngoại hình cũng không có chuẩn mực. Bóng do Benjamin sản xuất thì khác, chúng có tính đàn hồi tốt, độ tròn cao.

Nhưng dù là như vậy thì lượng tiêu thụ cũng rất thấp, nguyên nhân là bởi ngoài số ít những người mê bóng đá cuồng nhiệt, phần lớn mọi người còn chưa biết hoặc không tin bóng của Benjamin và bóng đá của những người thợ may có sự khác biệt.

Làm thế nào để mở rộng tên tuổi của mình? Benjamin đã vắt óc suy nghĩ cho vấn đề này.

Một hôm, Benjamin đột nhiên nhận được một bức thư thông báo của luật sư, một phụ nữ tên Miranda đã khởi kiện anh.

Chồng của cô ta là một người yêu bóng đá cuồng nhiệt, từ khi anh ta mua được quả bóng do Benjamin sản xuất, cả ngày anh ta chỉ đến sân bóng đá bóng, rất ít khi ở nhà. Miranda cảm thấy quả bóng của Benjamin đã cướp mất hạnh phúc của cô nên đã khởi kiện đòi anh phải bồi thường 1000 bảng Anh cho tổn thất tinh thần.

"Cô ta điên thật rồi, việc này sao có thể trách chúng ta được? Lẽ nào cô ta thái rau bị đứt tay, cô ta sẽ trách dao sắc quá hay sao?" nhân viên của Benjamin đều nói vậy và khuyên anh đừng để ý đến cô ta.

Nhưng Benjamin nghĩ mọt lúc rồi nói: "Không, tôi phải đứng trên bục bị cáo, cùng cô ta ra tòa."

Quan tòa nhanh chóng bắt đầu xét xử vụ việc. Mọi người đều cảm thấy Miranda khởi kiện Benjamin là chuyện vô lý. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều lần xét xử, cuối cùng, luật sư của Benjamin đã thất bại và Miranda đã được bồi thường 1.000 usd.

Kết quả này khiến tất cả mọi người kinh ngạc và trở thành câu chuyện truyền miệng của tất cả mọi người. Báo chí địa phương cũng nhanh chóng đưa tin dồn dập.

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, "bóng đá của Benjamin vì có thể khiến người khác yêu thích mà bị kiện" trở thành thông tin được lan truyền khắp nước Anh.

Không ai ngờ được rằng, việc bị thua kiện thực ra là ý của Benjamin, bởi vì chỉ có thua, anh mới có thể chứng minh được rằng Miranda đúng và chỉ có để cô ta thắng, anh mới có thể chứng minh bóng đá của Benjamin thực sự có sức hấp dẫn, khiến người người si mê.

Quả nhiên, bóng của Benjamin nhanh chóng khuếch trương được tên tuổi. Lượng bóng bán ra nhanh chóng tăng cao, sản phẩm này chính là tiền thân của thương hiệu Mitre - nhà sản xuất trang phục, thiết bị thể thao của Anh và là nhà sản xuất thể thao lâu đời nhất trên thế giới.

"Không nên sợ việc gặp phải rắc rối, có những rắc rối giống như những con tàu đưa chúng ta đến bến bờ thành công" – người sáng lập Mitre – Benjamin thường nói như vậy.

"Nếu như khi đó tôi không đồng ý đứng ở bục bị cáo thì làm gì có cơ hội tốt để bán trái bóng của mình ra khắp cả nước Anh."