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Bị UAV tấn công, tàu chở LNG của Mỹ bốc cháy dữ dội

Hoàng Vân
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Ngày 29/7, Avia-pro đưa tin, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) dung tích lớn thuộc sở hữu của Mỹ đã bị tấn công tại cảng Damietta ở Ai Cập.

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Tàu chở LNG của Mỹ bị UAV tấn công tại cảng Damietta ở Ai Cập, ngày 29/7/2026.

Theo các nguồn tin giám sát quốc tế, tàu dân sự này đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái (UAV).

Vụ việc được ghi nhận trực tiếp tại khu phức hợp cảng Damietta của Ai Cập trên bờ biển Địa Trung Hải.

Theo báo cáo sơ bộ từ các nguồn tin hàng hải, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu chở LNG do sự phát nổ của một máy bay phóng.

Vụ nổ đã ảnh hưởng đến một trong các khoang tàu gần khu vực neo đậu.

Ban quản lý trung tâm hậu cần và các dịch vụ khẩn cấp của Ai Cập ngay lập tức triển khai chế độ an ninh đặc biệt tại cảng, và điều động tàu chữa cháy để xử lý sự cố.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh tình hình quốc tế ở Trung Đông xấu đi nghiêm trọng sau các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào một căn cứ của Mỹ ở Jordan và các cuộc không kích trả đũa của lực lượng liên quân ở Iraq.

Các quan chức Ai Cập và đại diện của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) vẫn chưa chính thức bình luận về tình hình tại cảng Địa Trung Hải.

Thông tin về mức độ thiệt hại đối với tàu chở LNG và tình trạng của thủy thủ đoàn đang được làm rõ.

Theo Avia-pro
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