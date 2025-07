Bị "tố" chậm bàn giao thi thể, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương lên tiếng

Ngày 15-7, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã có thông tin chính thức về những lùm xùm xung quanh việc chậm bàn giao thi thể.

Bác sĩ Lê Ngọc Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, cho biết trước đó vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 12-7-2025, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tên T.M.T (SN 1977, phường Thuận Giao, TP HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng tim ngừng thở.

Bệnh nhân đã được cấp cứu tích cực nhưng không hiệu quả, sau 30 phút hồi sức, bệnh nhân được xác định tử vong với chẩn đoán "Đột tử chưa rõ nguyên nhân, nghi do nhồi máu cơ tim cấp". Bác sĩ đã giải thích tình trạng, đồng thời hướng dẫn thủ tục cho người nhà.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Theo Bác sĩ Lê Ngọc Long, bệnh viện đã phối hợp với công an địa phương theo quy chế của Bộ Công an và Bộ Y tế. Cụ thể là đã liên hệ Công an phường Thuận Giao nhưng không được . Sau đó, bệnh viện liên hệ Công an TP HCM khu vực Bình Dương và thông tin được chuyển về Công an phường Thuận Giao để thụ lý.

Đến 10 giờ 25 phút cùng ngày, cán bộ Công an phường Thuận Giao đến xác minh và đến 15 giờ 35 phút, bệnh viện nhận được "Biên bản bàn giao tử thi" do Công an phường Thuận Giao gửi, nhưng biên bản này chưa đảm bảo vì thiếu chữ ký, đóng dấu tròn phần đại diện chính quyền địa phương .

Người nhà bệnh nhân bức xúc vì chờ đợi lâu và đã quay phim đăng lên mạng xã hội. Do đó, bệnh viện đã thống nhất cho người nhà đưa thi thể về trước và Công an phường Thuận Giao sẽ bổ sung văn bản sau .

Vào lúc 17 giờ 50 phút, bệnh viện bàn giao thi thể cho gia đình và đến 18 giờ 20 phút thì văn bản hợp lệ cũng được Công an phường Thuận Giao bổ sung.

"Bệnh viện khẳng định đã tiến hành thủ tục đúng quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Tuy nhiên, thừa nhận một số nhân viên y tế đã truyền đạt thông tin thiếu linh hoạt, gây hiểu nhầm cho gia đình" - bác sĩ Lê Ngọc Long cho hay.

Hiện nay, bệnh viện đang rà soát, hoàn thiện các văn bản, quy trình phối hợp xử lý các trường hợp tử vong để gửi Công an TP HCM góp ý nhằm đảm bảo đúng chỉ đạo và tránh phiền hà cho người bệnh.