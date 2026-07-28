Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin về tiếp tục sáp nhập các xã, phường

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, có tiếp tục sáp nhập hay không sẽ do TPHCM và từng địa phương nghiên cứu, đề xuất. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã giao các xã, phường, đặc khu tổ chức trao đổi, bàn bạc, thống nhất và báo cáo thành phố về nhu cầu sắp xếp. Quá trình này phải tham khảo, lấy ý kiến nhân dân để bảo đảm sự đồng thuận.

Chiều 28/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi đối thoại giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Thành ủy viên; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố và Thường trực Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới.

Ông Quang nhấn mạnh: Bộ Chính trị hiện không có chủ trương tiếp tục sáp nhập các xã, phường trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, khoảng một năm qua, Bộ Chính trị đã tiếp nhận và ghi nhận đề xuất của một số địa phương về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính để phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Thường trực Thành ủy TPHCM đối thoại với các Thành ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các lãnh đạo địa phương. Ảnh: Việt Dũng

Ông Trần Lưu Quang cho biết, theo nghị quyết của Quốc hội, cả nước hiện có 705 xã, phường, đặc khu chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về dân số và diện tích. Trong đó, TPHCM có 54 đơn vị.

Xét về tiêu chí dân số, TPHCM có đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thạnh An chưa đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đây là hai địa phương có điều kiện đặc thù , khó thực hiện sáp nhập. Trong khi đó, 52 xã, phường còn lại chủ yếu chưa đáp ứng tiêu chí về diện tích.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: Dân số và diện tích không phải là hai tiêu chí duy nhất để xem xét việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu trao đổi tại buổi đối thoại. Ảnh: Việt Dũng

Theo sự thống nhất của Bộ Chính trị, việc sáp nhập phải được nghiên cứu khoa học, tiến hành thận trọng, phù hợp yêu cầu thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh các tiêu chí đã được Quốc hội thống nhất, cần xem xét toàn diện các yếu tố khác như tiềm năng phát triển, vị trí địa lý, điều kiện hạ tầng, quốc phòng, an ninh và đặc thù của từng địa phương.

Do đó, việc có tiếp tục sáp nhập hay không sẽ do TPHCM và từng địa phương nghiên cứu, đề xuất. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã giao các xã, phường, đặc khu tổ chức trao đổi, bàn bạc, thống nhất và báo cáo thành phố về nhu cầu sắp xếp. Quá trình này phải đồng thời tham khảo, lấy ý kiến nhân dân để bảo đảm sự đồng thuận.

Lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương tham dự hội nghị đối thoại. Ảnh: Việt Dũng

Để bảo đảm tính khách quan, Thường trực Thành ủy TPHCM đã giao Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM nghiên cứu độc lập trên các phương diện như tiềm năng, lợi thế phát triển, quốc phòng, an ninh...

Trên cơ sở đề xuất của địa phương và kết quả nghiên cứu của đơn vị chuyên môn, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Theo ông Trần Lưu Quang, trước ngày 30/8, các địa phương và Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM phải hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.