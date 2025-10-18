Bị rắn hổ mang cắn, nam bệnh nhân 34 tuổi tử vong vì bỏ qua ‘giờ vàng’ cấp cứu

Bỏ lỡ “giờ vàng” điều trị

Theo Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn vào cánh tay phải lúc nửa đêm 11/10 khi cùng vợ đi đánh cá ngoài đồng. Thay vì tới cơ sở y tế, anh tìm đến thầy lang trong làng để trích rạch máu, bôi cao và đắp lá thuốc. Đến chiều hôm sau, vết thương bắt đầu sưng nề, tím đen, chảy mủ, bệnh nhân khó thở, nói sảng. Lúc này, gia đình mới đưa anh đến bệnh viện tỉnh. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào vùng cẳng - bàn tay do rắn cắn, phải đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao và chuyển khẩn ra Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân phải sử dụng nhiều biện pháp điều trị tích cực nhưng tình trạng quá nặng, bệnh nhân đã tử vong vào sáng 17/10.

Ngay khi tiếp nhận tối 12/10, các bác sĩ Bạch Mai đã tiêm huyết thanh kháng nọc, tiến hành hồi sức tích cực, lọc máu, phẫu thuật rạch tháo dịch và mô hoại tử để cứu bệnh nhân. Tuy nhiên, do nhập viện quá muộn, nọc độc đã lan rộng, gây nhiễm trùng nặng, suy đa tạng. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhân tử vong sáng 17/10.

TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, người bệnh đã bỏ qua “giờ vàng” điều trị. “Nếu đến viện sớm trong vài giờ đầu, tiêm huyết thanh kháng nọc kịp thời, bệnh nhân có thể tránh được hoại tử và giữ được tính mạng”, bác sĩ Nguyên nói.

TS. Nguyên nhấn mạnh, Việt Nam hiện có phác đồ chẩn đoán và điều trị rắn độc cắn ở mức tiên tiến hàng đầu thế giới, với khả năng nhận dạng nhanh loại rắn, phân loại mức độ nhiễm độc và sử dụng thuốc giải độc kịp thời. “Vì vậy, chúng tôi vô cùng đáng tiếc khi bệnh nhân này không được cấp cứu sớm”, TS. Nguyên chia sẻ.

Cảnh giác rắn độc trong mùa mưa bão

Các bác sĩ cảnh báo, thời điểm mưa bão là mùa cao điểm rắn độc tấn công người. Mưa lớn khiến nơi trú ẩn bị ngập, rắn thường bò ra khu vực dân cư để tìm thức ăn, làm tăng nguy cơ người dân bị cắn.

Thực tế tại Trung tâm Chống độc cho thấy, nhiều bệnh nhân bị rắn cắn khi đi kiểm tra ruộng, dọn dẹp sau bão hoặc làm việc ban đêm trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Một số trường hợp còn bị rắn chui vào nhà cắn khi đang ngủ.

Các bác sĩ cảnh báo, rắn độc cắn có thể gây đau, sưng, hoại tử, rối loạn đông máu, liệt cơ, suy hô hấp nhanh, thậm chí tử vong nếu không được xử trí đúng cách.

Trung tâm Chống độc khuyến cáo, người dân không nên chủ động bắt rắn; cần cẩn trọng khi làm việc ở bụi cây, khe hốc, đống rác – nơi rắn thường trú ngụ. Khi đi lại hoặc lao động ban đêm nên sử dụng đèn chiếu sáng, mang ủng, găng tay, mũ bảo hộ; không ngủ sát nền đất, đóng kín cửa tầng một để tránh rắn bò vào nhà.

Khi bị rắn cắn, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Với các loài gây liệt như rắn hổ, rắn cạp nia, có thể băng ép phía trên vết cắn và cố định chi bị cắn, song không được rạch vết thương, đắp lá thuốc hay chích hút nọc. Nếu bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, cần hỗ trợ hô hấp tại chỗ trước khi tới viện.

“Hiện nay, các bệnh viện tuyến cơ sở đã có hệ thống hội chẩn chuyên môn trực tuyến với tuyến trung ương, đủ khả năng xử trí và chuyển tuyến an toàn. Việc trì hoãn điều trị để dùng thuốc lá hoặc tìm thầy lang có thể khiến người bệnh mất đi cơ hội sống”, TS. Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh.