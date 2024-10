Bí quyết uống rượu bia không say

Theo bác sĩ Lý Gia Cường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, say rượu là trạng thái sinh lý gây ra bởi việc tiêu thụ lượng rượu đủ lớn, làm cho nồng độ rượu trong máu tăng cao. Người say rượu sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau đầu, khát nước, nôn.

Bí quyết để tránh say rượu bia

Ăn đồ có chất béo

Các chất béo trong đồ ăn giúp thẩm thấu lượng cồn, nên chúng có thể chống say rượu và giảm các tác động của cồn tới cơ thể.

Ăn cơm

Trước khi vào tiệc, ăn cơm sẽ hạn chế rượu tiếp xúc với niêm mạc dạ dày và ruột, giúp uống rượu lâu say hơn.

Rượu là thứ đồ uống gắn liền với văn hóa ẩm thực của con người. (Ảnh minh hoạ)

Uống sữa

Sữa làm giảm khả năng hấp thụ cồn của dạ dày, giúp gan thêm thời gian để loại bỏ cồn trước khi cồn xâm nhập vào hệ thống thần kinh.

Uống nước

Mẹo giúp uống rượu không say chính là nên bổ sung đủ nước để tránh tình trạng cơ thể mất nước. Có thể bổ sung nước trước, trong và sau khi uống rượu bia.

Uống chậm

Uống quá nhanh sẽ dẫn đến việc cơ thể phải xử lý lượng cồn khổng lồ đột ngột làm dễ say hơn. Uống rượu từ từ giúp gan có thời gian để chuyển hóa cồn, giảm các tác hại của rượu lên cơ thể.

Không trộn lẫn với nước có gas

Các bọt khí trong nước có gas sẽ làm cho cồn được hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn. Việc này còn làm hại đến các cơ quan khác trong cơ thể như dạ dày, tim mạch làm cho cơ thể dễ bị tiêu chảy hoặc nặng hơn phải nhập viện.

Chọn thức uống có độ cồn nhẹ

Nồng độ cồn trong đồ uống càng cao thì càng dễ say hơn và các di chứng mà chúng để lại càng nhiều hơn. Các loại rượu vang hay rượu trái cây thường có nồng độ cồn thấp hơn so với các loại rượu khác, giúp đỡ say hơn.

Có nên uống thuốc giải rượu?

Thuốc giải rượu có thể làm giảm cơn say trong hoặc sau khi uống, hoặc thuốc có thể giúp tăng tửu lượng trước khi uống. Thuốc thúc đẩy quá trình chuyển hóa rượu, hỗ trợ chuyển hóa thành các chất không độc hại như khí cacbonic và nước, giảm thiểu tác động của rượu đối với sức khỏe. Nếu có điều kiện, bạn vẫn có thể uống thuốc giải rượu trước khi nhậu.

Tuy nhiên, thuốc giải rượu không hoàn toàn chống lại tác hại của rượu. Do lạm dụng thuốc giải rượu, nhiều người tùy ý uống nhiều, mà không biết rằng khả năng giải độc của gan cũng chỉ có giới hạn. Uống quá nhiều rượu khiến cho gan không kịp sản xuất enzyme để chuyển hóa lượng cồn trong cơ thể kịp thời, dẫn đến say rượu.