Bí quyết sống thọ của cụ bà 100 tuổi vẫn đam mê ăn uống, thích trà sữa, kem

Một cụ bà 100 tuổi sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi trở thành blogger ẩm thực. Với niềm đam mê ăn uống đa dạng, phong cách sống tích cực và tinh thần cởi mở, cụ bà được nhiều cư dân mạng ví von có lối sống trẻ trung chẳng khác gì thế hệ gen Z.

Theo Xinmin Evening News, nhân vật chính trong câu chuyện là bà Zhong Wenyu, người vừa tròn 100 tuổi vào tháng 9. Trái với hình dung phổ biến về người cao tuổi thường ăn uống kham khổ để giữ sức khỏe, bà Zhong lại đặc biệt yêu thích những món ăn có hương vị đậm đà, kể cả các món hiện đại mà nhiều người lớn tuổi thường e ngại.

Cụ bà 100 tuổi ở Trung Quốc gây sốt mạng xã hội khi làm vlog ẩm thực. (Ảnh: Douyin)

Dù đã không còn răng, bà Zhong vẫn giữ niềm hứng thú đặc biệt với ẩm thực. Thực đơn của bà từ các món ăn truyền thống đến những đồ uống và món ăn phổ biến với giới trẻ như trà sữa, cola, cà phê hay kem. Không chỉ ăn tại nhà, bà còn thích đi nhà hàng và đặt đồ ăn thông qua các nền tảng giao hàng trực tuyến.

Con gái bà, họ Zhang, cho biết ngoài chỉ số đường huyết và huyết áp cần được theo dõi, các chỉ số sức khỏe khác của mẹ bà đều ở mức bình thường. Để phù hợp với tình trạng sức khỏe của bà Zhong, gia đình đã chủ động chuyển sang cho bà sử dụng các loại đồ uống không đường.

“Mẹ tôi đã ở tuổi này rồi, không cần phải quá khắt khe trong ăn uống nữa. Chúng tôi để bà ăn những gì bà thích, miễn là bà cảm thấy vui vẻ", Zhang chia sẻ. Theo lời con gái, mỗi bữa ăn bà Zhong đều ăn với chừng mực, không bao giờ ăn quá no.

Bà Zhong Wenyu thưởng thức cà phê bằng ống hút từ cốc giấy. (Ảnh: Douyin)

Bà Zhong bắt đầu được biết đến từ tháng 5, sau một đoạn video ghi lại cảnh bà ăn cua được đăng tải lên mạng xã hội. Người đứng sau đoạn clip là cháu gái của bà, Xiaodan. Đầu năm 2025, Xiaodan đã lập một tài khoản mang tên “Chị Zhong 100 tuổi” nhằm ghi lại những khoảnh khắc đời thường của bà.

“Bà tôi rất cá tính, lối sống lại khác với phần lớn người cao tuổi. Tôi chỉ muốn lưu giữ những hình ảnh thú vị ấy, không ngờ lại được nhiều người quan tâm đến vậy", Xiaodan cho biết.

Các video nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi bà Zhong là “cụ bà tràn đầy năng lượng”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng gia đình đang “tiêu hao sức lực” của bà khi để bà xuất hiện thường xuyên trong các video ăn uống.

Trước những chỉ trích này, Xiaodan lên tiếng phủ nhận. “Một số người nói rằng chúng tôi ép bà tạo dáng ăn uống, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Ngay cả khi tôi không quay video, bà tôi vẫn thích ăn như vậy. Đây đơn giản là cuộc sống thường ngày của bà", cô nói.

Bà Zhong trong ngày sinh nhật của mình với một chiếc bánh kem và một ngọn nến duy nhất. (Ảnh: Douyin)

Theo Zhang, bí quyết sống thọ của mẹ mình không chỉ nằm ở việc ăn uống ngon miệng mà còn ở tinh thần lạc quan và khả năng hòa nhập với nhịp sống hiện đại. Bà Zhong thích chơi mạt chược, tham gia các trò chơi trên máy tính, xem phim truyền hình và theo dõi các bản tin thời sự.

“Mẹ tôi thường trò chuyện với chúng tôi về những vấn đề đang diễn ra trong xã hội,” bà Zhang cho biết. Trong gia đình, bà Zhong luôn giữ mối quan hệ hòa thuận với mọi người.

“Mẹ tôi chưa bao giờ phàn nàn về khuyết điểm của người khác, mà chỉ nhìn vào điểm tốt. Bà luôn hài lòng và biết ơn cuộc sống hiện tại", con gái bà chia sẻ thêm.

Cụ bà 100 tuổi này có thể ăn hầu hết mọi loại thức ăn, mặc dù không còn răng. (Ảnh: Douyin)

Sinh ra và lớn lên tại Trùng Khánh, miền tây nam Trung Quốc, bà Zhong đã trải qua tuổi thơ đầy khó khăn do chiến tranh và nghèo đói. Chính những trải nghiệm đó khiến bà càng trân trọng cuộc sống ngày nay.

“Mẹ tôi từng chứng kiến đất nước thay đổi từng ngày. Bà thường nói rằng cuộc sống bây giờ hạnh phúc hơn trước gấp hàng trăm lần, vì vậy không nên than phiền" , Zhang kể lại.

Câu chuyện của cụ bà 100 tuổi yêu ẩm thực không chỉ mang đến sự thích thú cho cộng đồng mạng mà còn truyền cảm hứng về một lối sống tích cực, lạc quan và cởi mở với tuổi già.