Bí quyết sống khỏe của bác sỹ cao tuổi nhất thế giới, thọ tới 103 tuổi

Bác sỹ thần kinh Howard Tucker từng được Tổ chức Kỷ lục Guinness ghi nhận là bác sỹ cao tuổi nhất thế giới còn làm việc vào năm 2021, khi ông chạm mốc 98 tuổi 231 ngày. Ông cống hiến hơn 75 năm cho ngành thần kinh học tại thành phố Cleveland, bang Ohio, Mỹ.

Trong bài đăng trên CNBC Make It, vị bác sỹ cho biết ông thường xuyên nhận được câu hỏi về cách duy trì sự minh mẫn, năng động và cảm giác viên mãn ngay cả khi đã bước qua tuổi 100 . Dù thừa nhận yếu tố di truyền và may mắn có vai trò quan trọng trong tuổi thọ, ông tin rằng chính thói quen sống hàng ngày và tư duy mới là điều quyết định cách con người già đi.

Trước khi qua đời vào ngày 22/12/2025 ở tuổi 103, ông đã nhìn lại hành trình cuộc đời và đúc kết ba nguyên tắc đơn giản nhưng có giá trị sâu sắc đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Theo ông, triết lý sống có thể được tóm gọn trong 3 nguyên tắc cốt lõi: Giữ cho tâm trí luôn hoạt động, không nuôi dưỡng thù hận và tận hưởng cuộc sống trong sự điều độ.

Triết lý tổng thể của bác sỹ Howard Tucker là sự kết hợp giữa lòng hiếu kỳ trí tuệ, sự cân bằng cảm xúc và sự điều độ.

Giữ cho tâm trí luôn hoạt động

Nguyên tắc đầu tiên mà vị bác sỹ đặc biệt nhấn mạnh là duy trì sự linh hoạt của trí não. Ông ví bộ não giống như cơ bắp, nếu không được sử dụng thường xuyên, nó sẽ dần suy yếu theo thời gian.

Ngay cả khi đã lớn tuổi, ông vẫn liên tục thử thách bản thân bằng những hoạt động trí tuệ mới. Ở tuổi 60, ông quyết định theo học trường luật và đến năm 67 tuổi đã vượt qua kỳ thi luật sư bang Ohio. Với ông, việc học hỏi không bao giờ có giới hạn tuổi tác.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc giữ cho đầu óc minh mẫn không nhất thiết phải gắn với một nghề nghiệp hay sự nghiệp cụ thể. Bất kỳ hoạt động nào kích thích tư duy, sự tò mò và khả năng kết nối với thế giới xung quanh đều có thể mang lại lợi ích cho não bộ.

Ông viết: “Công việc không nhất thiết phải là một nghề nghiệp hay sự nghiệp cụ thể. Nó có thể là hoạt động tình nguyện, đọc sách, học một kỹ năng, chơi nhạc hoặc tham gia các câu lạc bộ. Tôi đã thấy nhiều người trở nên chậm chạp hơn khi họ ngừng tương tác với thế giới. Theo kinh nghiệm của tôi, giữ cho đầu óc luôn hoạt động là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân mình”.

Theo quan điểm của vị bác sỹ, sự tò mò và tinh thần học hỏi liên tục không chỉ giúp con người duy trì trí nhớ mà còn mang lại cảm giác có mục đích trong cuộc sống, đặc biệt ở tuổi già.

Đừng mang lòng thù hận

Bên cạnh sức khỏe thể chất, ông cho rằng trạng thái tinh thần cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với tuổi thọ.

Theo ông, nhiều người khi nói đến bí quyết sống lâu thường chỉ tập trung vào chế độ ăn uống hoặc luyện tập thể dục. Dù đây là những yếu tố cần thiết, nhưng thái độ sống mới là điều ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe lâu dài.

Ông cảnh báo rằng việc nuôi dưỡng sự tức giận, cay đắng hay oán hận trong thời gian dài có thể gây tổn hại cả về tinh thần lẫn thể chất. Căng thẳng kéo dài không chỉ khiến tâm trạng tiêu cực mà còn làm tăng huyết áp, gia tăng áp lực lên tim mạch và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể.

Theo ông, thất vọng, mất mát hay bất công là những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc giữ mãi cảm xúc tiêu cực chỉ khiến chính người mang nó trở nên mệt mỏi hơn . “Bạn không cần phải quên đi mọi lỗi lầm hay bỏ qua những hành vi xấu. Điều quan trọng là đừng để sự cay đắng chiếm lấy cuộc sống của bạn”, ô ng chia sẻ.

Vị bác sỹ cho rằng cách tốt nhất để vượt qua tổn thương là tiếp tục tiến về phía trước, duy trì sự quan tâm đến những người xung quanh và tập trung năng lượng vào những điều có ý nghĩa.

Theo ông, khi con người vẫn còn sự kết nối với cộng đồng, với gia đình và những giá trị tích cực, tinh thần sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn và sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể.

Tận hưởng mọi thứ trong sự điều độ

Nguyên tắc cuối cùng mà bác sỹ Howard Tucker theo đuổi suốt cuộc đời là sự cân bằng. Ông không tin vào việc kiêng khem cực đoan hay từ bỏ hoàn toàn những điều mình yêu thích. Thay vào đó, ông lựa chọn tận hưởng cuộc sống một cách hợp lý và điều độ.

Ông từng chia sẻ rằng, bản thân thích uống martini ("ông hoàng" của các loại cocktail), thưởng thức những miếng bít tết ngon và luôn yêu thích các bữa ăn gia đình. Vợ ông, Sue, người đã đồng hành với ông suốt 68 năm, là đầu bếp tuyệt vời và cả hai luôn trân trọng niềm vui trong ẩm thực.

Dẫu vậy, ông vẫn duy trì sự cân bằng bằng cách ăn nhiều rau củ, salad và kiểm soát mọi thứ ở mức vừa phải. Theo ông, sự cực đoan trong bất kỳ khía cạnh nào cũng có thể gây hại cho cơ thể lẫn tinh thần. Quá nhiều hay quá ít đều khiến con người mất đi trạng thái cân bằng cần thiết để duy trì sức khỏe lâu dài.

“Tôi thích uống martini. Tôi thích ăn bít tết ngon. Nhưng chúng tôi cũng tin vào sự cân bằng, ăn nhiều salad, rau củ và điều độ trong mọi việc. Đối với tôi, điều độ là điều giúp cho việc tận hưởng cuộc sống có thể kéo dài”, ông nói.

Ông cũng cho rằng nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho ăn uống mà còn đúng trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Một lối sống hợp lý, biết điểm dừng và duy trì sự cân bằng sẽ giúp con người cảm thấy nhẹ nhàng, bền bỉ và hạnh phúc hơn theo thời gian.

Nhìn lại cuộc đời hơn một thế kỷ của mình, vị bác sỹ cho rằng bí quyết sống lâu không nằm ở những phương pháp quá phức tạp. Điều quan trọng nhất là duy trì sự tò mò trí tuệ, giữ tinh thần tích cực và biết tận hưởng cuộc sống trong chừng mực.

Ba nguyên tắc tưởng chừng đơn giản ấy, theo ông, chính là nền tảng giúp con người có một cuộc sống khỏe mạnh, minh mẫn và ý nghĩa hơn khi tuổi tác ngày càng cao.