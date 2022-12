Bí quyết giúp Tết ăn thả ga không lo béo bụng

Bổ sung trái cây và rau củ có nhiều chất xơ: Thực phẩm giàu chất xơ thời gian nhai lâu hơn, không tiêu hoá và hấp thụ ở dạ dày, thường làm cho người ta chóng no và no lâu, do đó giảm thèm ăn, phòng tránh được thừa cân béo phì.

Bỏ qua hoặc hạn chế uống rượu: Để có vòng bụng thon gọn hơn, nên theo dõi mức tiêu thụ rượu trong mùa lễ. Uống quá nhiều rượu không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn làm kích thích cơ thể, tăng cảm giác muốn nạp thức ăn, gây tăng cân, béo bụng.

(Ảnh minh họa)

Chú ý khi lựa chọn thực phẩm tráng miệng: Thực phẩm chứa nhiều đường, kem, sữa hay tinh bột được dung nhiều trong dịp lễ để làm đồ tráng miệng, tuy nhiên, những loại thực phẩm này có thể làm tăng cân, khiến chúng ta không thể kiểm soát được vòng eo và cân nặng.

Ưu tiên protein: Bổ sung protein chất lượng cao có trong thịt, các sản phẩm từ sữa, cá, trứng, hạt diêm mạch, ... sẽ tăng cường cơ bắp, đồng thời hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.

Bỏ qua đồ uống ngọt: Một nguồn cung cấp calo dư thừa vào thời điểm này trong năm như là đồ uống ngọt, nước uống có gas, đồ uống có đường có thể dẫn đến việc tích tụ nhiều mô mỡ bụng./.