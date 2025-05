Bí quyết đi đẻ vẫn đẹp của Puka

Puka đi đẻ vẫn đẹp

Chia sẻ về con đầu lòng, Puka nói: "Một tình yêu to bự từ một tình yêu to to. Cám ơn hành trình đầy thú vị và thiêng liêng này. Em cám ơn những lời chúc yêu thương từ mọi người nhiều lắm. Em hạnh phúc, em vỡ oà, em đã làm được, và giờ em đang bắt đầu một hành trình mới, hành trình làm Mẹ".

Bạn bè đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng mẹ tròn con vuông tới Puka. Trong đó, cư dân mạng cũng đồng loạt "xin vía" xinh đẹp dù đi đẻ của Puka.

Cô cho biết: "Muốn đẹp thì mình có makeup, có thêm photo (chụp ảnh) xịn, thêm màu đèn của bệnh viện quá đẹp nên lúc xem lại hình em còn giật mình "ủa sao như đi làm nghề, chứ hổng phải đi làm mẹ vậy. Mà thôi kệ, đi đẻ được mấy lần trong đời đâu, nên mẹ nào đẹp được thì cứ đẹp nha".

Puka chia sẻ bí quyết xinh đẹp cho các bà bầu

Cô cũng gửi lời cảm ơn tới người trang điểm và chụp ảnh đã giúp cô có những bức ảnh không thể quên. Tháng 11-2023, Puka thông báo kết hôn với Gin Tuấn Kiệt, nam ca sĩ kém cô 4 tuổi. Kể từ khi về chung nhà, vợ chồng Puka thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về hôn nhân êm ấm. Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình, sự kiện.