Bị mẹ giục về nước, khách Nhật xin nán lại vì bận đánh bay 5 bát cơm Việt

Nhân vật được nhắc đến là Naoki. Trong đoạn video gần đây, anh ghi lại cảnh mình thưởng thức mâm cơm thuần Việt với các món quen thuộc như thịt kho, cá kho, trứng chiên hành và đọt bí xào. Không cần những lời khen cầu kỳ, chỉ riêng biểu cảm ăn uống ngon lành của anh cũng đủ khiến người xem cảm nhận rõ sức hấp dẫn của bữa cơm.

Không dừng lại ở việc thưởng thức, Naoki còn thẳng thắn chia sẻ rằng những món ăn này thực sự “không có đối thủ”. Anh cho biết, ở Nhật Bản, mọi người thường ăn ít cơm và uống nhiều rượu vào buổi tối. Thế nhưng khi ở Việt Nam, mọi thói quen đó dường như thay đổi hoàn toàn. Chính hương vị đậm đà, đưa cơm của các món kho đã khiến anh có thể ăn hết bát này đến bát khác mà không hề thấy ngán, thậm chí lên đến 4–5 bát trong một bữa.

Chính sự đối lập thú vị này, cùng với cách thể hiện tự nhiên, đã nhanh chóng giúp đoạn video của Naoki nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều người Việt hài hước gọi anh là “chàng rể tốn cơm” hay “khách quý nhưng hao gạo”. Thậm chí, không ít người còn nhiệt tình ngỏ ý mời anh đến nhà để trải nghiệm những bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

=Trước sự yêu mến đó, Naoki cũng chủ động đáp lại bằng cách sử dụng tiếng Việt để chú thích video và trò chuyện cùng người xem. Nhờ vậy, khoảng cách giữa một du khách nước ngoài và cộng đồng mạng Việt dường như được rút ngắn đáng kể, tạo nên cảm giác gần gũi và thân thiện.

Không chỉ dừng lại ở việc ăn uống, Naoki còn khiến nhiều người bất ngờ khi bắt đầu “nâng cấp” trải nghiệm của mình bằng việc học nấu ăn theo kiểu truyền thống. Trong một số video gần đây, anh thử sức với việc nấu cơm bằng bếp củi và thậm chí tự tay chặt dừa, những công việc tưởng chừng quen thuộc nhưng lại không hề dễ, đến nhiều người Việt cũng chưa chắc từng làm qua. Chính sự hào hứng học hỏi và sẵn sàng trải nghiệm này càng khiến hình ảnh của anh trở nên gần gũi và thú vị hơn.

Hành trình hơn 1 năm sinh sống tại Việt Nam cũng vì thế mà trở nên trọn vẹn hơn khi Naoki dần hòa nhập với lối sống địa phương một cách rất tự nhiên. Anh từng chia sẻ rằng mình vô tình “nhiễm” cả cách ngồi đặc trưng của người miền Tây lúc nào không hay. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc đời thường như ngồi ăn xoài chín hay sinh hoạt cùng người dân bản địa cũng thu hút sự chú ý nhờ sự giản dị và chân thật.

Sự gắn bó ấy đôi khi còn mang lại những tình huống dở khóc dở cười. Khi mẹ anh ở Nhật Bản gọi điện hỏi vì sao chưa về, Naoki không giải thích dài dòng mà chỉ gửi lại những hình ảnh mình đang bận rộn ăn uống và khám phá cuộc sống tại Việt Nam. Kèm theo đó là lời nhắn hài hước: “ Ai biết đường về Nhật chỉ mình với nha, mình lạc ở Việt Nam rồi ”.

Câu nói đùa nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến cộng đồng mạng thích thú. Bởi hơn cả một chuyến du lịch, câu chuyện của Naoki cho thấy sức hút của Việt Nam không nằm ở những điều xa xỉ, mà đến từ chính những giá trị giản dị như mâm cơm gia đình, sự thân thiện và nhịp sống đời thường. Và đôi khi, chính những điều bình dị ấy lại đủ sức “giữ chân” một người khách phương xa lâu hơn bất kỳ kế hoạch nào ban đầu.