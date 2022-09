Bí mật ít biết về ‘cô bé’

Âm hộ, âm đạo và âm vật khác nhau như thế nào?



Âm hộ là cửa ngoài của âm đạo. Qua cánh cửa này trót lọt, "cậu nhỏ" mới có thể giải phóng tinh binh vào âm đạo.

Âm đạo có hình ống, nối dài từ âm hộ vào bên trong cổ tử cung với chiều dài khoảng 10cm. Bộ phận này có thể co giãn gấp nhiều lần so với bình thường do mô trong âm đạo có tính đàn hồi cao, giúp phụ nữ sinh nở dễ dàng.

Âm vật hay còn gọi là hạt đậu là một khối mô nhỏ nằm trong môi sinh dục và là trợ thủ chính giúp phụ nữ lên đỉnh.

Có khoảng 8.000 dây thần kinh tại âm vật

Âm vật có cấu tạo gồm một khối mô cứng dài khoảng 1,5 cm, nằm ở giữa và phía trên của âm hộ. Đầu âm vật được che một phần bởi nơi hai môi nhỏ hợp lại.

Âm vật là cơ quan duy nhất của con người tồn tại chỉ với một mục đích tạo nên khoái cảm tình dục . Đầu âm vật có kích thước như hạt đậu, song ước tính có 8.000 đầu dây thần kinh cảm giác, gần gấp ba số dây thần kinh cảm giác trên đầu dương vật của đàn ông (chỉ có khoảng 3500).

Âm vật có nhiều dây thần kinh và nhạy cảm hơn so với âm đạo. Vì thế, việc kích thích âm vật có thể mang lại cảm giác cực khoái mạnh hơn rất nhiều so với các bộ phận khác của cơ quan sinh dục.

Âm vật có 8.000 đầu dây thần kinh cảm giác.

Kích thước của âm vật luôn thay đổi

Kích thước của âm vật tăng theo cuộc đời của người phụ nữ. Vào cuối tuổi dậy thì, âm vật gần như gấp đôi. Trước khi phụ nữ đạt 30 tuổi, âm vật sẽ lớn hơn gấp 4 lần so với tuổi dậy thì. Âm vật vẫn tiếp tục phát triển qua thời gian.

Do di truyền hoặc do nội tiết tố nam cao, một số cô gái được sinh ra với âm vật lớn hơn, trông giống như dương vật. Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến sức khỏe, song nhiều bậc cha mẹ vẫn không yên tâm nên phải phẫu thuật để chỉnh sửa bộ phận nhạy cảm ấy.

Âm đạo có điểm chung với… cá mập

Nghe tưởng chừng rất vô lý nhưng trên thực tế cả hai đều có một hợp chất gọi squalane, được tìm thấy trong gan cá mập và cũng như trong âm đạo như một chất bôi trơn. Khi một người phụ nữ được kích thích khiến chất squalane trong âm đạo được tiết ra để chuẩn bị cho sự hòa hợp giữa âm vật và dương vật.

Âm đạo có thể mở rộng đến 200%

Theo nhiều nghiên cứu thì kích cỡ chiều dài trung bình của âm đạo phụ nữ là 8cm, khi bị kích thích có thể sâu tới 11cm. Độ rộng trung bình của âm đạo phụ nữ theo từng giai đoạn có khác nhau, phụ nữ khi chưa quan hệ tình dục thường nhỏ hơn 1,5cm. Khi sinh nở có thể giãn tới 10cm và thông thường là 2,3cm. Tuy nhiên, các yếu tố như tuổi tác, cân nặng và hút thuốc có thể khiến kích thước âm đạo thay đổi.

Đặc biệt trong thời gian mang bầu, do tác động của oestrogen mà tử cung của người phụ nữ tăng trọng lượng nhanh chóng, âm đạo có thể giãn nở tới 200% so với kích thước ban đầu, đủ chỗ cho một tinh trùng tí hon phát triển thành một thai nhi hoàn thiện và chui qua để ra khỏi bụng mẹ. Sau đó, âm đạo lại có thể trở về gần như kích thước ban đầu.

Tìm điểm G

Người ta hay gọi là điểm G, thực chất nó là một khu vực bên trong âm đạo chịu trách nhiệm giúp người phụ nữ đạt cực khoái, thậm chí còn mạnh hơn so với âm vật. Tuy nhiên, điểm G cũng rất khó tìm kiếm. Điểm G không có một vị trí cố định, nó có thể khác nhau tùy người. Nó có thể nằm trên thành trước của âm đạo nhưng không phải ai sờ vào cũng thấy. Vì vậy, nếu bạn chưa thể tìm thấy nó ngay lập tức thì cũng đừng quá lo lắng, vì có rất nhiều chị em khác cũng giống như bạn.

Âm đạo cũng phải ‘luyện tập’

Năm 1948, một bác sỹ tên Arnold Kegel thay đổi cuộc sống của phụ nữ khi đưa ra một bài tập thể dục dành cho vùng đáy xương chậu giúp điều khiển sự co bóp các cơ âm đạo, cơ vùng chậu và giúp cơ quan sinh dục của phụ nữ săn chắc hơn.

Trong quá trình mang thai, tuổi tác cao hay trọng lượng cơ thể quá nặng sẽ làm các cơ âm đạo giãn rộng và không được săn chắc, bài tập Kegel này sẽ giúp các bà, các cô cải thiện được tình trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống tình dục, dễ dàng đạt khoái cảm hơn. Mặt khác nó cũng giúp quý ông ngăn ngừa hiện tượng xuất tinh sớm, gia tăng và kéo dài thời gian cương cứng của ‘cậu nhỏ’ .

Không nên thụt rửa âm đạo

Mỗi âm đạo có một đặc trưng riêng. Tuy nhiên, âm đạo xu hướng có tính axit vào trước chu kỳ kinh nguyệt và mùi ‘cô bé’ thường mạnh hơn trong chu kỳ nguyệt san. Tuy nhiên, bạn không bao giờ thụt rửa âm đạo bởi âm đạo có khả năng tự làm sạch.

Âm đạo có chức năng tự làm sạch với chất nhờn (khí hư, huyết trắng, dịch tiết âm đạo). Dịch tiết đặc biệt này đào thải ra ngoài những tế bào chết, nước thừa và các vi khuẩn có hại. Khi vệ sinh cá nhân, bạn chỉ cần lưu tâm rửa sạch vùng ngoài (âm hộ) bao gồm khu vực giữa các môi và vùng đáy chậu.