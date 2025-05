Bí mật đằng sau cỗ lòng se điếu dài kỷ lục: Làm giả được không, độc hại đến mức nào?

Lòng se điếu 40 mét: Chuyện khó tin

Gần đây, mạng xã hội xôn xao với video về cỗ lòng se điếu dài tới 40 mét tại một số quán ăn ở Hà Nội và TP.HCM. Thông tin này khiến nhiều người tò mò, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: Liệu có thật sự tồn tại cỗ lòng dài như vậy?

Ngày 8/5/2025, Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã kiểm tra đột xuất quán “Lòng chát” tại số 18 Trần Thái Tông sau khi video về cỗ lòng se điếu dài bất thường lan truyền. Ngô Quyền Thế, chủ quán "Lòng chát quán" thừa nhận đã "nói hơi quá" về bộ lòng xe điếu dài 40m. Người này thừa nhận bộ lòng chỉ dài hơn 20 mét, không phải 40 mét như quảng cáo, và video được đăng từ năm 2024. Quán đã xin lỗi vì thông tin không chính xác.

Ngô Quyền Thế, chủ quán "Lòng chát quán".

Theo những người chăn nuôi lợn với nhiều năm kinh nghiệm, lòng se điếu là phần ruột non nhỏ, dày và giòn của lợn. Tuy nhiên, một bộ lòng lợn bình thường chỉ dài khoảng 20 mét, trong đó phần ruột non (bao gồm lòng se điếu) chỉ chiếm vài mét. Lòng se điếu thường xuất hiện nhiều hơn ở những con lợn được nuôi bằng thức ăn tinh (như cám) thay vì thức ăn thô (rau, củ). Ngày nay, lợn nuôi công nghiệp chủ yếu ăn cám nên phần lòng se điếu có thể dài hơn so với lợn nuôi truyền thống. Dù vậy, con số 40 mét là "không tưởng".

Lòng se điếu có thể bị làm giả, nhưng không dùng hóa chất

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, lòng se điếu không thể làm giả bằng nhựa hay hóa chất như một số tin đồn. Thay vào đó, một số người có thể dùng chính ruột non của lợn để làm giả. Chẳng hạn, họ lồng thêm một đoạn ruột khác vào phần ruột to, nhồi thịt hoặc mỡ vụn để tạo cảm giác giống lòng se điếu. Tuy nhiên, lòng giả sẽ to hơn, kém giòn và không có vị ngọt tự nhiên.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Để lòng trắng và giòn hơn, một số nơi sử dụng phèn chua hoặc oxy già (H2O2). Theo PGS Thịnh, hai chất này không gây hại cho sức khỏe. Phèn chua giúp lòng cứng và giòn, còn oxy già – vốn được dùng để rửa vết thương – có tác dụng diệt khuẩn và làm trắng.

Tuy nhiên, ông cảnh báo về việc sử dụng formalin (fooc-môn), một chất cấm trong thực phẩm. Formalin có thể giúp bảo quản và diệt khuẩn, nhưng gây hại nếu dùng lâu dài. Dù vậy, lượng formalin thường rất nhỏ, không đủ gây ngộ độc ngay lập tức. Dù sao, việc sử dụng chất này là vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Lòng lợn - món ngon nhưng cần cẩn trọng

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh, Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết lòng lợn là món ăn phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt với nam giới, nhưng ở nhiều nước châu Âu, nội tạng thường bị bỏ đi hoặc làm thức ăn gia súc.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh

Lòng lợn chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol (khoảng 400mg cholesterol trong 100g). Nếu ăn quá nhiều, đặc biệt với người cao tuổi, người bị gout, cao huyết áp, tiểu đường, hoặc béo phì, có thể tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, và đột quỵ. Ngoài ra, nếu lòng không được làm sạch hoặc nấu chín kỹ, người ăn có thể nhiễm vi khuẩn (như E.coli) hoặc ký sinh trùng từ lợn.

Vì vậy, bác sĩ Ninh khuyên người khỏe mạnh chỉ nên ăn lòng 1-2 lần mỗi tháng, mỗi lần khoảng 70-80g, và phải đảm bảo lòng được làm sạch, nấu chín. Đặc biệt, nên tránh các loại lòng không rõ nguồn gốc vì có nguy cơ chứa hóa chất bảo quản độc hại.

Lòng lợn là món ăn ngon, nhưng cần được chế biến an toàn và ăn có chừng mực. Hãy chọn mua lòng từ nguồn uy tín, đảm bảo vệ sinh, và tránh tin vào những thông tin “kỷ lục” thiếu căn cứ. Sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu!

PV