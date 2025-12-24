Bị mạo danh tuyển dụng để lừa đảo, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cảnh báo 'khẩn'

Theo Bệnh viện Nhi Đồng 1, các đối tượng giả mạo thường lập Fanpage, tài khoản mạng xã hội mang tên gần giống hoặc sử dụng hình ảnh, logo của bệnh viện để tạo lòng tin. Nội dung đăng tải xoay quanh các thông tin tuyển dụng “gấp”, “xét hồ sơ nhanh”, “không cần kinh nghiệm”, đánh trúng tâm lý của sinh viên mới ra trường, điều dưỡng, hộ lý hoặc người đang tìm kiếm việc làm ổn định trong môi trường y tế công lập.

Trang fanpage mạo danh sử dụng cả hình ảnh, logo của Bệnh viện Nhi Đồng 1

Đáng lo ngại, sau khi tạo được sự tin tưởng ban đầu, các đối tượng này tiếp tục dẫn dụ ứng viên tham gia “xét tuyển online”, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, bằng cấp, bảng điểm, thậm chí yêu cầu chuyển tiền với danh nghĩa phí hồ sơ, phí đồng phục, phí đào tạo hoặc “giữ suất”. Khi nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc không còn khả năng đóng tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Trước thực trạng trên, ngày 24/12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phát đi thông báo chính thức khẳng định: đây là hành vi giả mạo bộ phận nhân sự của bệnh viện nhằm mục đích lừa đảo, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động tuyển dụng của đơn vị. Bệnh viện nhấn mạnh, mọi thông tin tuyển dụng chính thức chỉ được đăng tải trên website chính thống của bệnh viện tại địa chỉ https://nhidong.org.vn.

Các thông tin trên trang tuyển dụng mạo danh đều không đúng sự thật với mục đích lừa đảo

Việc các đối tượng mạo danh bệnh viện tuyến cuối về nhi khoa để lừa đảo tuyển dụng không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị y tế công lập. Các chuyên gia an ninh mạng cũng cảnh báo, ngoài việc chiếm đoạt tiền, việc thu thập giấy tờ tùy thân và hồ sơ cá nhân còn tiềm ẩn nguy cơ bị sử dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật khác. Do đó, người tìm việc cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi tuyển dụng không rõ nguồn gốc, nhất là khi được yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyến cáo, khi có nhu cầu ứng tuyển, ứng viên cần chủ động kiểm tra thông tin trên website chính thức của bệnh viện, liên hệ trực tiếp với bộ phận nhân sự qua các kênh được công bố và tuyệt đối không làm việc với các tài khoản cá nhân tự xưng là “nhân sự”, “tuyển dụng nội bộ”. Trường hợp phát hiện các trang giả mạo hoặc dấu hiệu lừa đảo, người dân nên lưu giữ thông tin, không chuyển tiền và kịp thời phản ánh để cơ quan chức năng xử lý.