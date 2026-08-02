Bi kịch: Cầu thủ Morocco tử nạn khi đang bơi vượt biển vào Tây Ban Nha

Làng bóng đá Morocco đang chìm trong đau buồn sau sự ra đi của Faten Ben Omar El Azizi. Nữ cầu thủ là một trong những nạn nhân thiệt mạng trong hành trình bơi vượt biển từ Morocco sang vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha.

Theo thông tin từ giới chức Tây Ban Nha, chỉ trong vòng 24 giờ, hơn 60.000 người đã tìm cách đến Ceuta bằng cách bơi quãng đường khoảng 5 km từ thành phố ven biển Fnideq của Morocco. Đây là một trong những đợt di cư đường biển lớn nhất trong thời gian gần đây, nhưng cũng để lại hậu quả vô cùng nặng nề khi ít nhất 57 người đã thiệt mạng.

Trong số các nạn nhân xấu số có Faten Ben Omar El Azizi. Sự ra đi đột ngột của nữ cầu thủ trẻ khiến cộng đồng thể thao tại thành phố Tangier không khỏi bàng hoàng. Nhiều HLV, cầu thủ và những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao đã đồng loạt gửi lời tưởng niệm, ca ngợi cô là một người sống hòa đồng, có phẩm chất đáng quý và luôn cống hiến hết mình mỗi khi khoác áo CLB Moghreb Athlétic de Tanger.

Ảnh: Abola

Trên mạng xã hội, hàng loạt lời chia sẻ, tiếc thương từ gia đình, bạn bè, đồng đội và người hâm mộ liên tục được đăng tải. Nhiều người bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của Faten, đồng thời gửi lời động viên và chia buồn sâu sắc tới gia đình cô.

Câu chuyện của Faten Ben Omar El Azizi cũng phản ánh bi kịch đang diễn ra tại tuyến đường di cư từ Morocco sang Ceuta. Mỗi năm, rất nhiều người chấp nhận đánh đổi tính mạng để vượt biển với hy vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, hành trình đầy rủi ro ấy đã cướp đi sinh mạng của không ít người và để lại nỗi đau cho hàng chục gia đình.

Sự ra đi của nữ cầu thủ Morocco không chỉ là mất mát đối với CLB Moghreb Athlétic de Tanger hay giới bóng đá nước này, mà còn là lời nhắc nhở về những hiểm nguy khốc liệt mà người di cư phải đối mặt trên hành trình vượt biển tìm kiếm tương lai.