Bị hỏi về việc ly thân chồng Tây, Lan Phương nói thẳng 1 điều

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, MC Nguyên Khang đã nói thẳng với diễn viên Lan Phương:

Lan Phương và chồng Tây

"Tôi nói thật, bạn phải là người hiểu mình. Khi phân tích một vấn đề, bạn phải nhìn thẳng vào nó, không thể đi lòng vòng được. Bạn phải cho người ta thấy được lối thoát của bạn hay sức chịu đựng của bạn ở giới hạn nào đó để tự tìm được con đường đi.

Đừng mong đợi người khác chia sẻ với bạn! Họ không sống thay bạn trong cuộc đời bạn. Họ cũng không có trách nhiệm phải làm hài lòng bạn trong cuộc đời này dù là chồng con, cha mẹ, người thân. Cuộc đời là của chính bạn".

Lan Phương nghe vậy liền lên tiếng: "Hiện tại thì tôi đang trong giai đoạn đó. Tức là tôi đã hiểu về mọi thứ rồi và có cách giải thoát cho chính bản thân mình.

Chỉ có điều, những tổn thương vẫn còn đó, đặc biệt là những thứ liên quan đến con, không thể dễ dàng xóa mờ. Đó là những vết thương chưa bao giờ lành".

MC Nguyên Khang tiếp tục đưa lời khuyên: "Con bạn rồi cũng sẽ lớn, sẽ hiểu được những gì bạn trải qua. Chỉ có điều, bạn sẽ giữ câu chuyện đó trong bao lâu để con bạn hiểu.

Không có đứa trẻ nào lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có thể sự hiểu của nó ở từng giai đoạn sẽ rất khác nhau, nhưng ít nhất con bạn sẽ phải đối mặt và hiểu được nó.

Khi Lan Phương ngồi đây nói chuyện với tôi về những quyết định được đưa ra trong cuộc đời bạn. Tôi hỏi thật, bạn đã suy nghĩ kỹ chưa?".

Lan Phương khẳng định: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi nghĩ, những điều đó khiến tôi bớt áp lực đi trong cuộc sống vì tôi đã tìm ra được giải pháp, tìm ra được cách giúp tôi được như bây giờ. Đó là cái mà tôi muốn nó là như thế.

Nhưng không biết cái đó bao giờ mới diễn ra vì đôi khi quyết định không chỉ ở một mình tôi. Mọi người luôn muốn cuộc đời đi theo kế hoạch của mình nhưng cuộc đời không bao giờ đi đúng hướng như thế. Cuộc đời luôn làm mình ngạc nhiên và thậm chí là sốc.

Có những thứ khiến tôi dành cả cuộc đời để tin vào nó nhưng rồi một ngày ngã ngửa ra rằng những gì tôi tin đều sai.

Có những điều bản chất là như thế nhưng tôi chưa đủ khôn ngoan, từng trải, cứng rắn để nhìn nhận, phân tích. Tới giờ phút này, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đủ trưởng thành, khôn ngoan để nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình không còn ở lăng kính màu hồng như trước".