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Bị con chê nhà nhỏ, nữ NSƯT mua luôn nhà tiền tỷ ở TP.HCM: "Tôi chốt trong 1 nốt nhạc"

Tùng Ninh
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"Chung cư tôi cũng có nhưng cho thuê rồi. Tôi thích ở nhà đất" – Cát Tường nói.

Mới đây, nghệ sĩ Cát Tường vui mừng khoe với con gái và khán giả về việc mới tậu thêm một căn nhà mới, khiến ai cũng bất ngờ.

- Ảnh 1.

Cát Tường và con gái

Thậm chí, con gái Cát Tường ban đầu còn không tin, bảo cô "nổ", nhưng Cát Tường khẳng định: "Con ở với mẹ từ đó tới giờ có khi nào con thấy mẹ nổ chưa? Hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi coi nhà mới. Tại mẹ mua căn nhà này cho con nhưng con chê nhà nhỏ quá, nên giờ mẹ phải đi mua nhà mới cho con".

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Ai cũng trầm trồ trước tiềm lực tài chính của Cát Tường, mua một lúc hai căn nhà, một căn cho con gái và một căn cho riêng mình. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ vẫn sở hữu nhà mặt tiền rộng 200m2 ở quận Gò Vấp (cũ) để cho thuê, cùng nhiều bất động sản khác.

Cát Tường nói thêm: "Trên mạng họ bảo Cát Tường không được ở nhà nhỏ, phải ở chung cư để có bảo vệ cho an toàn. Kính thưa quý vị, chung cư tôi cũng có nhưng cho thuê rồi. Tôi thích ở nhà đất".

- Ảnh 3.

Căn nhà Cát Tường mua cho riêng mình rất rộng, là lô góc nằm trong hẻm lớn ô tô đỗ thẳng cửa nhà. Bên trong là một sân rộng để ô tô thoải mái.

Căn nhà cũng vừa được hoàn thiện cách đây không lâu. Nội thất ở phòng khách đều là đồ gỗ đồng kỵ theo phong cách Bắc Bộ, có cả tranh khảm, tạo không gian cổ kính.

Gian bếp cũng đều là đồ gỗ nâu, Cát Tường nói về quá trình mua nhà tiền tỷ: "Tôi chốt căn nhà này trong một nốt nhạc, vừa đi xem là mua luôn. Bàn ăn ở đây có sẵn, khỏi mất công mua bàn ăn. Cửa bếp mở ra hẳn một cái sân lớn chung với hàng xóm, rất thoáng mát và yên tĩnh.

Có khi tôi sẽ mua một bộ ghế kê ở sân này để sáng ra ngồi hóng mát, cho ông bà ngoại ngồi uống cà phê".

Cát Tường hiện đang tận hưởng cuộc sống về hưu trong sự viên mãn ở tuổi 50. Cô tuyên bố chỉ tham gia những dự án phim ảnh, kịch mà mình thích, còn lại dành thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống, chăm sóc gia đình.

Chỉ trong năm nay, nữ nghệ sĩ đã đi Mỹ hai lần, đi Trung Quốc, Nhật Bản, Úc và đi xuyên Việt. Ngoài ra, cô còn đưa bố mẹ, con gái đi chơi nhiều nơi.

Nữ ca sĩ ở Mỹ từ nhỏ: "Tôi chỉ thích ăn mắm, ăn khô, rau muống"
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